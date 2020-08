ZAGAROLO (RM): INTERVISTA A EMANUELA PANZIRONI

(AGENPARL) – Roma, 11 agosto 2020 – A settembre si svolgeranno le elezioni in alcune Regioni d’Italia, test politico di non poco rilievo, e si rinnoveranno alcune Amministrazioni Comunali.

Zagarolo, poco più di 18 mila abitanti in Provincia di Roma, incontriamo la candidata a Sindaco Emanuela Panzironi a margine di una partecipata kermesse di jazz dell’estate cittadina, nella splendida cornice di Palazzo Rospigliosi.

Classe ’72, da quasi tre decadi impegnata in politica, attualmente Vice Sindaco, sguardo deciso e contenuti ben radicati nel territorio che conosce come le sue tasche in quanto “Zagarolese doc da generazioni”, come precisa da subito. Consapevole delle proprie capacità frutto di esperienza e studio ma non trasmette ostentazione, protervia e boria. Tutt’altro. Iniziamo con un’intervista che si trasforma da subito in un dialogo, passando da dettagli territoriali ad un quadro più ampio e generale del quale intende cogliere le opportunità da riversare a beneficio di Zagarolo.

Emanuela Panzironi, chi la sostiene in questo impegno elettorale?

Sei liste, la mia lista “Zagarolo Futura”, altre quattro liste civiche fra cui quella del sindaco uscente e quella delPartito Democratico, che per la coalizione rappresenta il pilastro politico, il partito che è collegamento con le Istituzioni regionali e nazionali e che consentirà a Zagarolo di cogliere tutte le opportunità che si presenteranno. Importantissima, per il mio modo di intendere il territorio di Zagarolo, la presenza di una lista di Valle Martella.

Ci faccia capire meglio questo concetto di Zagarolo Futura.

“Zagarolo Futura” è un concetto portante del mio programma elettorale, unitamente a quello della “Grande Zagarolo. Innovazione, digitalizzazione, una città smart, il valore della cultura e della conoscenza, ricambio generazionale e un’unica Zagarolo composta dal centro storico, da Valle Martella e dai Colli sono il pio progetto. Tutto questo dovrà integrarsi con il mantenimento della nostra storia, della nostra cultura e delle nostre tradizioni come le nuove generazioni dovranno fare tesoro ed esperienza di chi ci ha preceduto e di chi gli passerà il testimone.

Nella sua esperienza politica qual è il filo conduttore?

La buona amministrazione al servizio del benessere e della crescita di Zagarolo, avendo sempre chiaro che l’obiettivo della politica è il benessere dei cittadini. Ho sempre svolto la mia attività politica a Zagarolo, la mia città, ma da subito mi sono appassionata alla vita amministrativa. Non posso scindere il concetto di politica dalla buona amministrazione. Questo ha caratterizzato il mio impegno negli ultimi 5 anni: pratica concreta, pensare alle soluzioni ed attuarle.

Ce l’ha una visione ideale, un sogno?

Ovviamente (risponde con grande carica)! Come dicevo, sono una donna, quindi pratica e concreta e non sogno ma voglio una grande Zagarolo, unica, senza divisioni dove tutto il territorio abbia un’attenzione paritaria. Noi di Zagarolo siamo particolari, orgogliosi, innamorati della città e ambiziosi. Diciamo pure mai completamente soddisfatti. E’ questo che ci ha fatto diventare la splendida città che siamo. Ma vogliamo ancora migliorare e vincere le difficili sfide di questi anni che stiamo vivendo. Siamo particolare anche come territorio, il Centro Storico, tanti chilometri di colli e la grande comunità di Valle Martella con quasi 5 mila abitanti a 12 chilometri dal centro. Quindi più che un sogno il nostro è un impegno su un ideale possibile: stessa attenzione e cura a tutti.

L’Eco-bonus rappresenta un qualcosa di molto concreto, come piace a lei. Come veicolarlo sul territorio?

Questa è una grande scommessa del Governo ma, allo stesso tempo, anche molto difficile da attuare se non si è ben guidati. Si rischia di vanificare un’opportunità seria. Scopo ed obiettivo di un buon amministratore è quello di aiutare e coordinare i cittadini, ecco perché siamo già pronti all’apertura di un punto, un ufficio, un riferimento fisico di coordinamento all’interno del Comune della durata di un anno fino al 31 Dicembre 2021, per i cittadini, per i condomini, per le imprese, per la banca. L’Eco-bonus coinvolge più settori e la difficoltà è proprio il coordinamento. Se qualcuno si sentisse scoraggiato tanto da desistere e neanche affacciarsi a questa opportunità reale, a questo qualcuno diciamo a chiare lettere che con noi può venirne a capo.

Avete presentato il Piano di Rigenerazione Urbana da inviare alla Regione Lazio che si svilupperà in futuro. Ce ne parla.

Si tratta di un intervento di riqualificazione urbanistica che esula dal PRG ampiamente affrontato in precedenza. Abbiamo individuato una zona pilota, quella di Colle Gentile, per partire da li con interventi di miglioria del tessuto urbanistico.

Economia e tessuto produttivo locale. Iniziative e prospettive.

C’è un solo modo per vincere la sfida del futuro, per noi e per le future generazioni: fare sistema. Il sistema basato sull’economia individuale che non fa rete è destinato a fallire. Dobbiamo far dialogare le diverse tipologie di attività economiche non solo per il rilancio ma anche per rimanere agganciati con le sfide future. Commercio, artigianato, piccole imprese, agricoltura e mondo delle professioni devono poter essere messe nelle condizioni di fare rete, di essere coordinate, facilitando così il mantenimento di ciò che è stato finora brillante sul territorio ed incoraggiare il nuovo che si affaccia.

Fare il Sindaco è un mestiere difficile oggi più che mai, indipendentemente dall’appartenenza politica. Come affronta in cuor suo questo impegno?

Si, è difficile, ma le sfide mi appassionano. Le difficoltà non devono indurci a fare un passo indietro ma tre passi avanti, a non rinunciare ad essere attori protagonisti di una realtà che, come in un film, dipende prima di ogni cosa dalla qualità della storia. Competenza e coerenza sono dei valori in cui credo e che devono essere rispettati e che vanno rimessi al centro delle dinamiche della vita pubblica. Non credo e non ho mai creduto a candidati estratti dalla ruota della fortuna e messi li a tentare la sorte, chi ne paga le conseguenze è un’intera comunità di cittadini. Vorrei proprio dimostrare che il binomio, lo ripeto, competenza e coerenza sono qualità e virtù che hanno il loro significato profondo.

Con questa ultima domanda ci congediamo da Emanuela Panzironi, avendo colto in lei che dopo tanti anni di navigazione oggi è pronta ad essere il Comandante, umile ma sapiente, di una nave in grado di approdare al porto successivo.