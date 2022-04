(AGENPARL) – mar 12 aprile 2022 [IMF Country Reports](http://www.imf.org/external/pubs/cat/scr1_sp.aspx?s_year=1997&e_year=2012&brtype=default)

[Country Report No. 2022/115 : St. Lucia: Technical Assistance Report-External Sector Statistics](http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2022/04/12/St-516511?cid=em-COM-123-44609)

APRIL 12, 2022

A remote technical assistance (TA) mission on external sector statistics (ESS) was conducted for the Central Statistical Office (CSO) of Saint Lucia during March 22–26, 2021. The mission was part of the Caribbean Regional Technical Assistance Centre (CARTAC) work program on External Sector Statistics (ESS).

