YOU CAN SHINE

In occasione della Giornata Mondiale della Disabilità saremo presenti a Palazzo Tursi con la performance di light painting YOU CAN SHINE, a cura della nostra docente Liliana Iadeluca e in collaborazione con Istituto Chiossone. L’accesso è gratuito fino ad esaurimento posti, previa prenotazione su [www.chiossone.it](https://accademialigustica.us17.list-manage.com/track/click?u=fd3929a43b0663dd50bd68d10&id=2d197e3b95&e=226ee304ed).

ULTIMI GIORNI PER VISITARE LA MOSTRA DANTE LIGUSTICO

Le immagini della “Commedia” nelle incisioni degli Allievi dell’Accademia di Belle Arti, in conclusione al percorso espositivo del nostro Museo.

