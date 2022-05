(AGENPARL) – lun 09 maggio 2022 Learn the many job-related scams, how to avoid them and what to do if you experience one in your employment hunt.

Job Scams 101

Did you know scammers advertise jobs like employers to steal money and personal information? Would you know if a job posting was legitimate or a scam? Regardless of which side you’re on, [check out examples of different job scams to help make you aware and familiar](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/MVY5fZ-3DP2W4dbClV8L69TgW65wf3Z4JT7YlN8kT_BV3q3nJV1-WJV7CgFjqVXhY0P1N_Yb3W4KSKs229yyGpW3RwRWH1FXZ9TW1VsLSQ3-P7JxW2FMcrl4v7lbxW6q1d6n8pXvhFW2FnG271vWL2JW5-xBqx7zNCb1W7-W4gw5z1jxgN250nc6J-bNHW6PW_6Q4pDkkDVv56vw6TMb5WW7pD_T42lM8tgW6PzpbC7rw8qGW17b7bh8jhSYrW96XmDz41YJjXVjVfjk3qZc_FW1WlxGl5TS6nxW18ZM1n4zdmnKW4lsKPb5bxw7vW6pY3p38Cp6LJW64QXwl4h_dR7W86pHv99fK-2QW93lFRZ7lPN393k0W1).

You can also jot down these tips on avoiding job scams to help get you started:

Do an online search and look up the name of the company or the person who’s hiring you.

Talk to someone you trust, especially if you’re unsure if a posting is legitimate.

Don’t pay for the promise of a job.

🔊 Listen to this