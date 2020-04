WORLD PRESS FREEDOM DAY – 3 MAY/ JOURNéE MONDIALE DE LA LIBERTé DE LA PRESSE – 3 MAI / STATEMENT BY D. ZALKALIANI, PRESIDENT OF THE COMMITTEE OF MINISTERS AND MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS OF GEORGIA

(AGENPARL) – gio 30 aprile 2020 Presse-Release-DC-EN

World Press Freedom Day – 3 May

Statement by David Zalkaliani, President of the Committee of Ministers and Minister for Foreign Affairs of Georgia

“Freedom of expression, a free press and flow of reliable information are critical for the functioning of a truly democratic society.

This is especially true in this time of unprecedented global crisis.

Now, more than ever, the public must have access to accurate, prompt, and trustworthy information.

On Press Freedom Day, I pay tribute to all journalists who are on the frontline and continue reporting during the ongoing crisis.

Journée mondiale de la liberté de la presse – 3 mai

Déclaration de David Zalkaliani, Président du Comité des Ministres et Ministre des Affaires étrangères de Géorgie

« La liberté d’expression, une presse libre et la circulation d’informations fiables sont essentielles au fonctionnement d’une société véritablement démocratique.

Cela vaut en particulier en cette période de crise mondiale sans précédent.

Aujourd’hui plus que jamais, le public doit avoir rapidement accès à des informations précises et fiables.

En cette journée de la liberté de la presse, je rends hommage à tous les journalistes qui sont en première ligne et qui continuent de nous informer pendant la crise.

