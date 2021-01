WORLD ECONOMIC FORUM: ‘NON SIAMO CATTIVI’ AFFERMA IL VIDEO PROMOZIONALE DEL WEF DI DAVOS

(AGENPARL) – Roma, 27 gennaio 2021 – Il World Economic Forum vuole farvi sapere che non c’è nulla di sinistro nel suo piano regolatore globalista – alias The Great Reset – per un Nuovo Ordine Mondiale. Lo dice in un video promozionale, rilasciato in coincidenza con il suo summit annuale di Davos (che si sta svolgendo online per tutta questa settimana).

Nel video, il WEF ammette che alcune persone pensano che il Grande Reset suoni come “qualche piano nefasto per il dominio del mondo”.

Ma niente potrebbe essere più lontano dalla verità, continua il video. Il Grande Reset è semplicemente “un’opportunità per costruire un mondo migliore”.

Se la gente la pensa diversamente, sostiene, è tutta colpa del “sistema rotto” e della “pandemia”.

Non è sorprendente che la gente che è stata privata dei diritti da un sistema rotto e spinta ancora di più dalla pandemia sospetti i leader globali di cospirazione.

Così dice il WEF. Ma potrebbe esserci una spiegazione più plausibile per la preoccupazione della gente sul Grande Reset: che hanno iniziato a fare i loro compiti e non gli piace quello che hanno scoperto.

Per molti anni, l’annuale cavalcata di Davos di jet privati e limousine è stata una specie di scherzo: “miliardari che vengono a dire ai milionari come dovrebbe vivere la gente comune”, secondo una frase molto conosciuta.

Ma dopo la pandemia cinese di coronavirus, la gente ha prestato molta più attenzione a ciò che questa baldoria annuale dei plutocrati a Davos comporta in realtà: una presa di potere mondiale totalitaria in cui una piccola élite controllerà ogni aspetto della vita della gente comune, riducendola allo status di servi della gleba medievale.

In passato, il WEF non è stato segreto sui suoi obiettivi. Nel 2016, ha pubblicato un video in cui si vantava di un futuro in cui nessuno possedeva alcuna proprietà.

Benvenuti nel 2030. Non possiedo nulla, non ho privacy, e la vita non è mai stata migliore.

L’anno scorso, il fondatore del WEF Klaus Schwab ha persino scritto un libro che celebra la pandemia non come una crisi ma come un’opportunità per una “nuova normalità”.

In Covid-19: the Great Reset, ha scritto:

Al momento di scrivere (giugno 2020), la pandemia continua a peggiorare a livello globale. Molti di noi si stanno chiedendo quando le cose torneranno alla normalità. La risposta breve è: mai. Niente tornerà mai al senso di normalità “rotto” che prevaleva prima della crisi, perché la pandemia di coronavirus segna un punto di inflessione fondamentale nella nostra traiettoria globale.

Ma cosa succede se ciò che la maggior parte delle persone in realtà vuole non è una “nuova normalità”, ma riavere le loro vecchie vite il più rapidamente possibile. Né Schwab né le persone che spingono il Grande Reset sembrano capirlo.

Il loro ultimo video esorta:

Così possiamo muoverci verso un mondo migliore

Uno degli aspetti curiosi del video è la sua critica che, dopo la pandemia, gli ultra ricchi sono diventati più ricchi e i poveri più poveri.

All’inizio del 2020 l’1% della popolazione mondiale possedeva il 44% della ricchezza. Dall’inizio della pandemia, i miliardari hanno aumentato la loro di oltre il 25 per cento, mentre i 150 milioni di più poveri sono ricaduti nella povertà estrema.

Questo può essere vero, ma è un po’ ipocrita da parte del WEF, dato che molti dei suoi membri e relatori appartengono alla categoria dei miliardari che ha più beneficiato della pandemia.

In effetti, coloro che hanno osservato da vicino questi sviluppi sostengono addirittura che questo è l’intero punto. L’ospite di Delingpod Patrick M Wood mi ha detto che pensa che le misure draconiane anti-coronavirus prese dai leader mondiali, su istigazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità controllata dal PCC, rappresentano un tentativo deliberato e concertato di schiacciare le piccole imprese, dare potere alle grandi corporazioni e rendere la gente comune più dipendente dallo stato.

Per me, è altamente rivelatore della natura elitaria del World Economic Forum il fatto che quasi nessuno abbia guardato le sue tavole rotonde.

Anche la più grande attrazione della settimana finora – il presidente cinese Xi Jinping – ha raccolto meno di 19.000 visualizzazioni per il suo discorso, dichiaratamente poco stimolante. I commenti sono stati disabilitati dal WEF per tutte le sue discussioni, suggerendo che è perfettamente consapevole che la maggior parte sarebbe stata negativa. Il discorso di Xi ha finora ottenuto quasi 400 pollici in su ma 1,1K pollici in giù. Mi aspetto che il rapporto sarebbe maggiore se qualcuno si prendesse la briga di guardarlo.

Né sembra che qualcuno si preoccupi molto dell’inquietante video musicale che il WEF ha fatto, chiaramente con grandi spese, perché presenta musicisti classici che suonano in luoghi di tutto il mondo (Massachusetts, USA; San Paolo, Brasile; Drakensberg, Sud Africa; Kabul, Afghanistan; Philadelphia, USA; Pechino, Cina; Firenze, Italia; Vienna, Austria).

Il video – intitolato See Me: A Global Concert/Davos Agenda 2021 – ha attirato meno di 7.200 visualizzazioni finora. Anche in questo caso, i commenti sono spenti.

C’è un’enorme disparità tra i nomi di alto livello che il WEF attrae – gli oratori alla conferenza online di quest’anno includono il presidente francese Emmanuel Macron; il cancelliere tedesco Angela Merkel; il folletto del destino Greta Thunberg; il dottor Snake Anthony Fauci; ecc – e i dati di visualizzazione profondamente insignificanti.

L’uno per cento dell’uno per cento – e i loro simpatizzanti negli affari e nella politica – sembrano essere tutti d’accordo che il Grande Reset sia una grande idea. Ma il fatto che nessuna persona comune condivida il loro entusiasmo non sembra preoccuparli minimamente.