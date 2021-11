(AGENPARL) – ven 12 novembre 2021 Servizio Informazione e Comunicazione

12 novembre 2021

World Cafè “Quali proposte per la Mobilità Sostenibile a Monopoli?”

Mercoledì 17 novembre alle ore 16.00 presso la Biblioteca Rendella

Dopo incontri e confronti a distanza, mercoledì 17 novembre, l’Amministrazione di Monopoli organizza, con il supporto della società di ingegneria incaricata della redazione del PUMS, Elaborazioni Srl, un “world cafè” dal titolo “Quali proposte per la Mobilità Sostenibile a Monopoli?”: una modalità semplice, dinamica e coinvolgente, in presenza, per confrontarsi sui temi sensibili al PUMS (pedonalità, ciclabilità e trasporto pubblico) e sulle proposte da inserire nella Proposta di Piano che sarà adottata nei prossimi mesi dalla Giunta Comunale.

L’incontro avrà inizio alle ore 16.00 e, dopo una sessione plenaria di circa 30 minuti, nella quale saranno illustrati i dati raccolti e le prime ipotesi di sviluppo delle linee di indirizzo del Piano, si proseguirà con sessioni di lavoro di gruppo con i partecipanti, con l’obiettivo di costruire assieme una mappa di proposte per il Piano. Si prevede la chiusura entro le ore 18.30, con una sessione plenaria di sintesi finale e restituzione dai gruppi di circa 30 minuti.

Al fine di garantire una più idonea organizzazione, avendo previsto una modalità di lavoro di confronto attivo, è necessario iscriversi entro le ore 13.00 del giorno precedente l’incontro al seguente link https://bit.ly/3k6Ej0Y

Sono invitati a partecipare tutti i liberi cittadini, referenti ed associati ad Associazioni di Categoria, referenti del mondo della Scuola, del mondo del Commercio, del Turismo, dei Trasporti, nonché degli Uffici Comunali e gli stessi Amministratori.

Si informa, infine, che l’accesso alla Biblioteca è consentito solo a seguito di esibizione del GREEN PASS ed annesso documento di identità valido.

