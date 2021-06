(AGENPARL) – lun 28 giugno 2021 Nessun problema nella seconda giornata delCampionato Europeo di softballper l’Italiache sul diamante diRonchi dei Legionariregola in maniera agevole laPoloniacon il punteggio di[10-0](https://www.wbsceurope.org/en/events/2021-womens-softball-european-championship/schedule-and-results/box-score/83529)maturato in 4 riprese, portandosi sul record di 2-0 nel Gruppo A.

[Nelle altre partite](https://www.fibs.it/it/news/italia-regno-dei-paesi-bassi-israele-e-spagna-al-comando-dei-rispettivi-gironi-del-campionato-europeo-di-softball) successi per manifesta per Russia, Austria, Polonia (contro la Bulgaria) e Spagna, che non delude le attese. Nel girone B la Germania prova a sorprendere il Regno dei Paesi Bassi, che vince per 9-6. Grande equilibrio in Israele – Repubblica Ceca (5-4) e in Ucraina – Slovacchia (8-7)

[L’ITALIA SCONFIGGE LA POLONIA PER 10-0 NELLA SECONDA PARTITA DELL’EUROPEO](https://www.fibs.it/it/news/litalia-sconfigge-la-polonia-per-10-0-nella-seconda-partita-delleuropeo)

[ITALIA, REGNO DEI PAESI BASSI, ISRAELE E SPAGNA AL COMANDO DEI RISPETTIVI GIRONI DEL CAMPIONATO EUROPEO DI SOFTBALL](https://www.fibs.it/it/news/italia-regno-dei-paesi-bassi-israele-e-spagna-al-comando-dei-rispettivi-gironi-del-campionato-europeo-di-softball)

[CALENDARIO, RISULTATI E LINK AL PLAY-BY-PLAY](https://www.wbsceurope.org/en/events/2021-womens-softball-european-championship/schedule-and-results)

[CLASSIFICA](https://www.wbsceurope.org/en/events/2021-womens-softball-european-championship/standings)

[STATISTICHE](https://www.wbsceurope.org/en/events/2021-womens-softball-european-championship/stats/general)

I risultati di lunedì 28 giugno:

Gir. A. Bulgaria – Polonia 0-10 (5°);Ungheria – Russia0-18 (4°); Polonia – Italia0-10 (4°)

Gir. B. Austria – Lituania 17-0 (3°); Regno dei Paesi Bassi – Germania 9-6

Gir. C Croazia – Danimarca3-2; Repubblica Ceca –Israele 4-5

Gir. D. Spagna – Francia 10-2 (5°); Ucraina – Slovacchia8-7

Classifiche:

Gir. A. Italia (2 vinte – 0 perse), 1.000; Polonia e Russia (2-1), .667; Bulgaria e Ungheria (0-2), .000.

Gir. B. Regno dei Paesi Bassi (2 vinte – 0 perse), 1.000; Austria e Germania (1-1), .500; Lituania (0-2), .000.

Gir. C. Israele (2 vinte – 0 perse), 1.000; Croazia e Repubblica Ceca (1-1), .500; Danimarca (0-2), .000.

Gir. D. Spagna (2 vinte – 0 perse), 1.000; Francia e Ucraina (1-1), .500; Slovacchia (0-2), .000.

Foto orizzontale: Lo swing del fuoricampo di Giulia Longhi (Italia) durante la partita vinta per 10-0 al 4° inning contro la Polonia. Credit: EzR-NADOC

Foto verticale: Ava Nicole Justman (Israele) reagisce dopo l’ultimo out della partita vinta per 5-4 contro la Repubblica Ceca. Credit: EzR-NADOC

