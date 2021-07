(AGENPARL) – gio 01 luglio 2021 Italia Softball archivia la fase due con un successo per manifesta superiorità (10-0 al quarto inning) contro la Germania ed apre nel migliore dei modi la fase finale battendo per 2-1 le rivali storiche del Regno dei Paesi Bassi, che incassano così il primo K.O nel torneo. Nella giornata appena conclusa Germania e Russia perdono il treno per le prime sei posizioni e domenica battaglieranno per la settima piazza.

[RESOCONTO ITALIA-GERMANIA](https://www.fibs.it/it/news/italia-softball-chiude-la-seconda-fase-con-un-successo-sulla-germania) (ultima partita fase 2)

[RESOCONTO ITALIA-REGNO DEI PAESI BASSI](https://www.fibs.it/it/news/terza-fase-olanda-italia) (fase 3)

[RESOCONTO ALTRE PARTITE](https://www.fibs.it/it/news/litalia-resta-lunica-squadra-ancora-imbattuta-nel-campionato-europeo-di-softball)

[CALENDARIO, RISULTATI E LINK AL PLAY-BY-PLAY](https://www.wbsceurope.org/en/events/2021-womens-softball-european-championship/schedule-and-results)

[CLASSIFICA](https://www.wbsceurope.org/en/events/2021-womens-softball-european-championship/standings)

[STATISTICHE](https://www.wbsceurope.org/en/events/2021-womens-softball-european-championship/stats/general)

I risultati di giovedì 1° giugno:

Gruppo E: Spagna – Repubblica Ceca 1-0 (8°); Italia – Germania 10-0 (4°);

Gruppo F: Israele – Francia 7-0 (5°); Russia – Regno dei Paesi Bassi 2-12 (4°)

Gruppo G: Ucraina – Ungheria 7-0 (6°); Polonia – Ucraina 1-0; Lituania – Danimarca 2-20 (5°)

Gruppo H: Bulgaria – Slovacchia 5-7; Austria – Croazia 0-1

Classifica seconda fase:

Gruppo E: Italia (3 vinte – 0 perse), 1.000; Repubblica Ceca, Spagna e Germania (1-2), .333.

Gruppo F: Regno dei Paesi Bassi (3 vinte – 0 perse), 1.000; Israele (2-1), .667; Francia (1-3), .333; Russia (0-3), .000.

Gruppo G: Polonia (3 vinte – 0 perse), 1.000; Ucraina (2-1), .667; Danimarca (1-1) .500; Ungheria (1-2), .333; Lituania (0-3), .000.

Gruppo H: Croazia (2-0), 1.000; Austria (1-1), .500; Bulgaria e Slovacchia (0-1), .000.

Risultati terza fase – Fase finale:

Gruppo X: Repubblica Ceca – Israele 3-1

Gruppo X: Spagna – Francia 8-1 (6°)

Gruppo X: Italia – Regno dei Paesi Bassi 2-1

Così in campo venerdì2luglio:

h. 10.00 (Ronchi dei Legionari) Gruppo X: Repubblica Ceca – Francia

h. 10.00 (Castions di Strada) Gruppo G: Danimarca – Ungheria

h. 12.30 (Ronchi dei Legionari) Regno dei Paesi Bassi – Spagna

h. 12.30 (Castions di Strada) Gruppo X: Italia – Israele

h. 12.30 (Porpetto) Gruppo H: Bulgaria – Croazia

h. 15.00 (Ronchi dei Legionari) Gruppo G: Polonia – Lituania

h. 15.00 (Castions di Strada) Gruppo G: Danimarca – Ucraina

h. 15.00 (Porpetto) Gruppo H: Austria – Slovacchia

h. 17.30 (Ronchi dei Legionari) Gruppo X: Regno dei Paesi Bassi – Repubblica Ceca

h. 17.30 (Castions di Strada) Gruppo X: Italia – Francia

h. 20.00 (Ronchi dei Legionari) Gruppo X: Israele – Spagna

Foto orizzontale: Andrea Filler (Italia) corre in terza per completare un triplo che le permetterà di segnare il punto del 2-1 nel quarto inning della partita vinta contro il Regno dei Paesi Bassi. Credit: EzR-NADOC

Foto verticale: Ilaria Cacciamani (Italia) protagonista della salvezza nella partita vinta contro il Regno dei Paesi Bassi. Credit: EzR-NADOC

