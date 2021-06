(AGENPARL) – mer 30 giugno 2021 Italia Softball comincia con il piede giusto la seconda fase del Campionato Europeo: contro le temibili Repubblica Ceca ([5-0](https://www.wbsceurope.org/en/events/2021-womens-softball-european-championship/schedule-and-results/box-score/83548)) e Spagna ([13-0](https://www.wbsceurope.org/en/events/2021-womens-softball-european-championship/schedule-and-results/box-score/83551) al quarto inning) arrivano due importanti vittorie che proiettano la squadra azzurra in cima alla classifica del gruppo E, del quale fanno parte la Spagna vincitrice del gruppo D e Germania e Repubblica Ceca, seconde rispettivamente nel gruppo B e nel gruppo C. La seconda fase si concluderà domani,giovedì 1° luglio, alle 12:30 con la sfida allaGermaniaa Castions di Strada. L’Italia giocherà una seconda partita domani alle ore20, sempre a Castions di Strada, valida per la terza fase contro la prima squadra del girone F (con tutta probabilità il Regno dei Paesi Bassi, che ha vinto le prime due sfide del suo raggruppamento). Tra le [altre partite di giornata](https://www.fibs.it/it/news/italia-e-regno-dei-paesi-bassi-restano-imbattute) spicca il doppio successo del Regno dei Paesi Bassi, unica squadra ancora imbattuta assieme all’Italia di Federico Pizzolini.

[RESOCONTO ITALIA – REPUBBLICA CECA](https://www.fibs.it/it/news/italia-softball-inaugura-la-seconda-fase-con-un-successo-sulla-repubblica-ceca)

[RESOCONTO ITALIA – SPAGNA](https://www.fibs.it/it/news/neanche-il-vento-ferma-italia-softball-battuta-la-spagna)

[RESOCONTO ALTRE PARTITE](https://www.fibs.it/it/news/italia-e-regno-dei-paesi-bassi-restano-imbattute)

[CALENDARIO, RISULTATI E LINK AL PLAY-BY-PLAY](https://www.wbsceurope.org/en/events/2021-womens-softball-european-championship/schedule-and-results)

[CLASSIFICA](https://www.wbsceurope.org/en/events/2021-womens-softball-european-championship/standings)

[STATISTICHE](https://www.wbsceurope.org/en/events/2021-womens-softball-european-championship/stats/general)

I risultati di mercoledì 30 giugno:

Gruppo E: Spagna – Germania 8-9; Italia – Repubblica Ceca 5-0; Italia – Spagna 13-0 (4°); Germania – Repubblica Ceca

Gruppo F: Regno dei Paesi Bassi – Francia 8-1 (5°); Russia – Israele 5-7 (8°); Regno dei Paesi Bassi – Israele 9-0 (5°); Russia – Francia 3-5

Gruppo G: Lituania – Ucraina 0-19 (4°); Polonia – Danimarca 10-1 (5°); Lituania – Ungheria 4-12 (6°)

Gruppo H: Bulgaria – Austria 5-14 (5°); Croazia – Slovacchia 2-1

Classifica seconda fase:

Gruppo E: Italia (2 vinte – 0 perse), 1.000; Repubblica Ceca e Germania (1-1), .500; Spagna (0-2), .000.

Gruppo F: Regno dei Paesi Bassi (2 vinte – 0 perse), 1.000; Francia e Israele (1-1), .500; Russia (0-2), .000.

Gruppo G: Polonia (2 vinte – 0 perse) e Ucraina (1-0), 1.000; Ungheria (1-1), .500; Danimarca (0-1) e Lituania (0-2), .000.

Gruppo H: Austria e Croazia (1-0), 1.000; Bulgaria e Slovacchia (0-1), .000.

Così in campo giovedì1°luglio:

h. 10.00 (Ronchi dei Legionari) Gruppo F: Israele – Francia

h. 10.00 (Castions di Strada) Gruppo F: Russia – Regno dei Paesi Bassi

h. 10.00 (Cervignano del Friuli) Gruppo G: Ucraina – Ungheria

h. 12.30 (Ronchi dei Legionari) Gruppo E: Spagna – Repubblica Ceca

h. 12.30 (Castions di Strada) Gruppo E: Italia – Germania

h. 12.30 (Cervignano del Friuli) Gruppo H: Bulgaria – Slovacchia

h. 15.00 (Ronchi dei Legionari) Gruppo H: Polonia – Ucraina

h. 15.00 (Cervignano del Friuli) Grupop G: Lituania – Danimarca

h. 17.30 (Ronchi dei Legionari) E2 – F2

h. 17.30 (Castions di Strada) E3-F3

h. 20.00 (Ronchi dei Legionari) Gruppo H: Austria – Croazia

h. 20.00 (Castions di Strada) E1 – F1

Foto orizzontale: Erika Piancastelli (Italia) festeggiata a casa base dopo il fuoricampo battuto nella parte bassa della partita vinta per 5-0 contro la Repubblica Ceca (Credit: EzR-NADOC)

Foto verticale: Ilaria Cacciamani (Italia) in azione nella partita vinta per 13-0 (4°) contro la Spagna (EzR-NADOC)

FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL-SOFTBALL

[www.fibs.it](http://www.fibs.it/)

http://www.fibs.it/____________________________________________

🔊 Listen to this