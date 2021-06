(AGENPARL) – mar 29 giugno 2021 L’Italia di Federico Pizzolini archivia la prima fase segnando un totale di 46 punti in due partite grazie al [27-0](https://www.fibs.it/it/news/litalia-travolge-la-bulgaria-e-blinda-il-primo-posto-nel-girone) (3°) sulla Bulgaria ed al [19-0](https://www.fibs.it/it/news/senza-problemi-con-lungheria-italia-softball-chiude-la-prima-fase-imbattuta) (3°) sull’Ungheria, che chiude con zero vittorie. Adesso a partire da domani mercoledì 30 giugno per le azzurre inizia la seconda fase con un altro doppio incontro contro la Repubblica Ceca (ore 12.30 a Ronchi dei Legionari) e la Spagna (ore 20 a Ronchi dei Legionari) uscite entrambe vincitrici dalle altre partite di giornata.

[RESOCONTO BULGARIA – ITALIA](https://www.fibs.it/it/news/litalia-travolge-la-bulgaria-e-blinda-il-primo-posto-nel-girone)

[RESOCONTO ITALIA – UNGHERIA](https://www.fibs.it/it/news/senza-problemi-con-lungheria-italia-softball-chiude-la-prima-fase-imbattuta)

[RESOCONTO ALTRE PARTITE](https://www.fibs.it/it/news/italia-regno-dei-paesi-bassi-israele-e-spagna-conservano-limbattibilit-ed-accedono-alla-seconda-fase)

[CALENDARIO, RISULTATI E LINK AL PLAY-BY-PLAY](https://www.wbsceurope.org/en/events/2021-womens-softball-european-championship/schedule-and-results)

[CLASSIFICA](https://www.wbsceurope.org/en/events/2021-womens-softball-european-championship/standings)

[STATISTICHE](https://www.wbsceurope.org/en/events/2021-womens-softball-european-championship/stats/general)

I risultati di lunedì 29 giugno:

Gruppo A: Ungheria – Bulgaria 2-8; Bulgaria – Italia 0-27 (3°); Russia – Polonia 11-0 (4°); Italia – Ungheria 19-0 (3°)

Gruppo B: Regno dei Paesi Bassi – Lituania 16-0 (3°); Germania – Austria 7-3

Gruppo C: Croazia – Repubblica Ceca 0-8 (5°); Danimarca – Israele 3-13 (5°)

Gruppo D: Ucraina – Spagna 1-4; Slovacchia – Francia 0-13 (4°)

Classifiche:

Gruppo A: Italia (4 vinte – 0 perse), 1.000; Russia (3-1), .750; Polonia (2-2), .500; Bulgaria (1-3), .250; Ungheria (0-4), .000.

Gruppo B: Regno dei Paesi Bassi (3 vinte – 0 perse), 1.000; Germania (2-1), .667; Austria (1-2), .333; Lituania (0-3), .000.

Gruppo C: Israele (3 vinte – 0 perse), 1.000; Repubblica Ceca (2-1), .667; Croazia (1-2), .333; Danimarca (0-3), .000.

Gruppo D: Spagna (3 vinte – 0 perse), 1.000; Francia (2-1), .667; Ucraina (1-2), .333; Slovacchia (0-3), .000.

Così in campo martedì 30 giugno:

h. 10.00 (Ronchi dei Legionari) – Gruppo E – Spagna – Germania

h. 10.00 (Castions di Strada) – Gruppo F – Regno dei Paesi Bassi – Francia

h. 10.00 (Castions delle Mura) – Gruppo G – Lituania – Ucraina

h. 12.30 (Ronchi dei Legionari) – Gruppo E – Italia – Repubblica Ceca

h. 12.30 (Castions di Strada) – Gruppo F – Russia – Israele

h. 12.30 (Castions delle Mura) – Gruppo H – Bulgaria – Austria

h. 15.00 (Ronchi dei Legionari) – Gruppo G – Polonia – Danimarca

h. 15.00 (Castions di Strada) – Gruppo G – Lituania – Ungheria

h. 17.30 (Ronchi dei Legionari) – Gruppo H – Croazia – Slovacchia

h. 17.30 (Castions di Strada) – Gruppo F – Regno dei Paesi Bassi – Israele

h. 17.30 (Castions delle Mura) – Gruppo F – Russia – Francia

h. 20.00 (Ronchi dei Legionari) – Gruppo E – Italia – Spagna

h. 20.00 (Castions di Strada) – Gruppo E – Germania – Repubblica Ceca

Foto orizzontale: Giulia Longhi (Italia) festeggiata a casa base dopo un fuoricampo colpito contro la Bulgaria a Cervignano. Credit: EzR-NADOC

Foto verticale: Andrea Howard (Italia) gira le basi dopo il fuoricampo colpito contro la Bulgaria a Cervignano. Credit: EzR-NADOC

