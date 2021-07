(AGENPARL) – ven 02 luglio 2021 Italia Softball di Federico Pizzolini si assicura l’accesso in finale grazie al successo perhttps://www.fibs.it/it/news/italia-softball-supera-isreale-e-conquista-aritmeticamente-il-posto-in-finale[11-0](https://www.wbsceurope.org/en/events/2021-womens-softball-european-championship/schedule-and-results/box-score/83603) al quarto inning su Israele nel primo incontro di giornata. Le azzurre replicano battendo per [10-0](https://www.wbsceurope.org/en/events/2021-womens-softball-european-championship/schedule-and-results/box-score/83609) la Francia sempre al quarto inning. In finale anche il Regno dei Paesi Bassi che prima liquida la Spagna (11-0 al quarto inning), poi vince in walk-off per 5-4 la delicatissima sfida contro la Repubblica Ceca. La finale per l’oro domani, sabato 3 luglio, alle ore 20.30 a Castions di Strada. La partita verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Action (canale 206). Post-partita su [FIBSTV.com](https://www.fibstv.com)

[RESOCONTO ITALIA-ISRAELE](https://www.fibs.it/it/news/italia-softball-supera-isreale-e-conquista-aritmeticamente-il-posto-in-finale)

[RESOCONTO ITALIA-FRANCIA](https://www.fibs.it/it/news/italia-softball-batte-la-francia-con-lo-sguardo-verso-la-finale)

[CALENDARIO, RISULTATI E LINK AL PLAY-BY-PLAY](https://www.wbsceurope.org/en/events/2021-womens-softball-european-championship/schedule-and-results)

[CLASSIFICA](https://www.wbsceurope.org/en/events/2021-womens-softball-european-championship/standings)

[STATISTICHE](https://www.wbsceurope.org/en/events/2021-womens-softball-european-championship/stats/general)

Foto orizzontale: Erika Piancastelli (Italia) festeggiata a casa base dopo un grand slam battuto nel terzo inning contro Israele. Credit: EzR-NADOC

Foto verticale: La reazione di Andrea Filler dopo un doppio da due punti nella parte bassa del secondo inning. Credit: EzR-NADOC

