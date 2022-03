(AGENPARL) – ven 11 marzo 2022 This week’s parent and teacher newsletter provides free activities for kids like STEM coloring books, NASA Kids Club and money lesson plans.

March Edition: Activities For Kids

[Two young girls look at a beaker surrounded by chemistry tools_](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VW7bC25lnzSXN7pKmq3j12M8W2gkVcw4Gwv9ZMtGxlt3q3n5V1-WJV7CgXr3Vg7LZ-5RDKcSW1vWW5w8XV5mWW4nyJT816XhrTW3rN_r-7hJcTjW486Y5R83g7qcW7zLD8l7tgpNYW5GZd213srGvDW3BxZZ-2y7fx6Vj2Gy42g7pkyW5x8lK97pTdndW2fJvYB7_7jFsN2SwXrXwLwPYW42ZZjk5BBPv2W3MWPlk4JCk8jN8__-9ks8Lf_W6J2cHV3npPphW96NVqz9czp31W7K8cCh1JY7VjW8Qx-9y8gmYx7W5tl6z21sW2db3pHH1)

[Icon_Art_Music (1)](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VW7bC25lnzSXN7pKmq3j12M8W2gkVcw4Gwv9ZMtGxmm3q3n_V1-WJV7CgQlXN9jnBb1h9dSdW3DM80M7VF6YCW5_2JTg74d_T_W2smMZ897VdtbW996fTh6wKWglVSBZvT4FH0QxW1t9g0_5lQqyFN7lwr5-YFv4qW97CLHP3p8XG_W8V-G_H6ZKt6cW3sm5Jv6LTjM3W6G7t0Q4cKHMwW8ry_PJ2TG1GVMsbc9zGhLg_W1NS61t87tMnNW3Zs9715YZVgLW3vX_j33yQKLLW1r-9pJ7tJBZBVQGyzN5jz27wMlDwG9qNc3WW24Np6m3jlrSCW1gYFdw4jRZfcV71-Lh5k–91W77zP8D1GbZt4W5RcbRt5DJNvjW1WvJ4g80CCf-3d811)

Women in STEM Coloring Book

March is Women’s History Month! The Department of Energy has a free coloring book to highlight women in STEM. Use art to help teach young kids about pioneering women in science, technology, engineering and mathematics. [Share or download the book with any budding scientists or artists in your life](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VW7bC25lnzSXN7pKmq3j12M8W2gkVcw4Gwv9ZMtGxmm3q3n_V1-WJV7CgQlXN9jnBb1h9dSdW3DM80M7VF6YCW5_2JTg74d_T_W2smMZ897VdtbW996fTh6wKWglVSBZvT4FH0QxW1t9g0_5lQqyFN7lwr5-YFv4qW97CLHP3p8XG_W8V-G_H6ZKt6cW3sm5Jv6LTjM3W6G7t0Q4cKHMwW8ry_PJ2TG1GVMsbc9zGhLg_W1NS61t87tMnNW3Zs9715YZVgLW3vX_j33yQKLLW1r-9pJ7tJBZBVQGyzN5jz27wMlDwG9qNc3WW24Np6m3jlrSCW1gYFdw4jRZfcV71-Lh5k–91W77zP8D1GbZt4W5RcbRt5DJNvjW1WvJ4g80CCf-3d811).

[Icon_Science (1)](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VW7bC25lnzSXN7pKmq3j12M8W2gkVcw4Gwv9ZMtGxmm3q3n_V1-WJV7CgSyxW7_2QS17m04gZW8BqrlK8Z7K8JW4KcSKz4spvYyW6NyN7J1rCt8bW5K0__P3GrdYGW2mP8rr4PkRDSW1N3yqV17cfkWW6Q-sWL7x_hthW6brtWB8zdtb4W8vLvF-631_ScW1QCzKM13ff8FW4rcg7S8JHwTbW3q6zhP5YShY4VsVSyk6jjc31W40gX_77JD0YJW8_2vQd5r4dJnW86f5h41TXgbdW76v63B3GH7RZW6dFsDw4Zz2Z6W5-Lqq88klcPBN7nv1l7YkDwZW2r0kv68sztVzW78NHcg1wfjNLW24D_YB6GWm0SW4wN61s1F68v1W1lgjx-3XDWjk33yS1)

NASA Kids Club

Ready for some out-of-this-world fun? [Check out NASA’s Kids Club for interactive activities for any age](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VW7bC25lnzSXN7pKmq3j12M8W2gkVcw4Gwv9ZMtGxmm3q3n_V1-WJV7CgTv5W8-8HRT8k9QG7N95KMdchTLNmW7R32L586Pm3HW6rswhz4YrVCyW19qTjZ1RBtwfW4Tq79999gCN1W7j9vBt1c2k2cW2srpX_6jpFHWW2WQ7N91Pdv2NW3P8_VG1kBtqpW3wzMWw5Lz5zrW50pgWQ8bpH1qW8tzbNc4j905cW9glXWH4HcB80VLZzm57RcsRhN718_FdXVqrxVKW8Lc4P5S15W7JHbnk7hDLTKN9gPKMS229bWW6dP-GL4KTsLMVYpP4N4P4d4CW4jcwrb29J-GKW71Z87d4H8P3VN6nDpnyjtNsNV6svw_45_qF3VLtw-53ljRHL3fRY1). Build a bridge between fun and learning about the science of outer space. From roving on mars to solving puzzles, there is something for every child to enjoy.

[Icon_Money (2)](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VW7bC25lnzSXN7pKmq3j12M8W2gkVcw4Gwv9ZMtGxmm3q3n_V1-WJV7CgWM2N6Y9Z-jTM-yFW1b1lqb1GFzbhV89syS3ln9FMW6QnnBB8cztkHW3s3jMK1S1qv_W2v-mbL6mL_VMW24h1sB5nY4-QW8FdhY5853gFGW4PQsnM4-jwb8W8Zvm8d7X41GCW3klxC34ky6RLW6gVY0f8QfqB5W4_pHhG6YPdP3W48fHyM6p0xVFW5cY56F7GnT8kW74b3lw88CgZJW555HgS5qY-ndW7xbTH53sGCXXW2-mytW4K-ksWW4_MzpM8Q5KH-M-s9-fyQ2dHW7hjm3G5WmqsPW3hdKGn6rmD0jW3V9FJP4L_PMXW4hdHHk52pPDDW4lFZH4361svn2hY1)

Teaching About U.S. Currency

How well do you know the U.S. dollar? Teach your children about the lifecycle of currency using the lifecycle of the monarch butterfly. [Explore the “You’d be Surprised](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VW7bC25lnzSXN7pKmq3j12M8W2gkVcw4Gwv9ZMtGxmm3q3n_V1-WJV7CgNfzW2gt3pM69bfgZW4znfGS92nvWqW6Z0Npt96RWJhW3vz_kV4ZpYfWW8-8VZV2crSZNW7Jpnmt8yPvj2N7GnsLJPpdbVW1RmCj_4TJb3pN1bvGx_z8134V_FxyK8xQ3KyW4FWvrn6zcQntW8Vw-th6QjsWYW4qQyGH7-GVb-W35kz8t5N4r7JW8pdqRt5RK1ygW1SL5Jc73QhtRW153yP66HbXfMW4sFsTh1R2W4lW8K3vRF3qG2_dW2pW3515R_vdnW6j6Vsw1X1y9xW16NDVx8JK-8yN2WVvQx5TfztN2Xj2pbKTjhyW8pyF2M847kk8W4GvYGQ8Gpbn23gvc1)[” series](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VW7bC25lnzSXN7pKmq3j12M8W2gkVcw4Gwv9ZMtGxmm3q3n_V1-WJV7CgK1QW6q98_j5-9Zl5W7yb0BJ34_9TqVMx7xg1CnWcQW66L4-b1Y4YDYW11B1QJ2nd65qW71gDx41YCZ4KW8p157g68QnbRN64hQt5HKdtkW5cgPR15mjtzGW1R9Hwy88Gz8CN6FFVdRK62hNW3jrWCh51Ml8lW5B2xRC7Sl9GvW7Whqhf4sHJQZN8Jc-RTDpklMW1Q7kFl7Vk89JW7rW0sX4JbJWfN3_3vDlcWpy1W6CCQfl3Gd8g3W6JtsCl1C3KfxN5NyJ2YSDbpHVlFRJ0933t3YN6Sh2jrvGw_sVnCmDK3t6Q04W8SzMC11WycKnW7sKj3h4Kx1B43hcG1) which has interactive videos, vocabulary sets and lesson plans for the upcoming school year.

