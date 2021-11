(AGENPARL) – mar 23 novembre 2021 Warszawa, 23 listopada 2021 r.

Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego we Francji i Słowenii

(zapowiedź)

Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że jutro, tj. 24 listopada br., Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki będzie przebywał z wizytą we Francji i Słowenii.

Program prasowy:

godz. 8.30 powitanie premiera Mateusza Morawieckiego przez Prezydenta Republiki Francuskiej Emmanuela Macrona

Pałac Elizejski, Paryż

nie przewidziano obsługi medialnej

godz. 11.30 wypowiedź dla mediówpremiera Mateusza Morawieckiego

Ambasada RP w Paryżu

otwarte dla mediów

godz. 14.45 lunch premiera Mateusza Morawieckiego z Premierem Republiki Słowenii Janezem Janšą

Vila Podrožnik, Lublana

nie przewidziano obsługi medialnej

godz. 15.55 konferencja prasowa premiera Mateusza Morawickiego i Premiera

Republiki Słowenii Janeza Janšy

Vila Podrožnik, Lublana

otwarte dla mediów

