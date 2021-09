(AGENPARL) – ven 17 settembre 2021 Warszawa, 17 września 2021 r.

Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego

w województwie śląskim i małopolskim(zapowiedź)

Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że jutro, tj. 18 września br., Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki będzie przebywał z wizytą w województwie śląskim

i małopolskim.

Program prasowy:

godz. 13.10 udział premiera Mateusza Morawieckiego w uroczystym otwarciu boiska do piłki nożnej w Truskolasach

·przewidziano wypowiedź Prezesa Rady Ministrów dla mediów

Truskolasy, ul. Szkolna 3

otwarte dla mediów

godz. 16.20 udział premiera Mateusza Morawieckiego w uroczystości poświęcenia i oddania do użytku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej

·przewidziano wystąpienie Prezesa Rady Ministrów

Dąbrowa Tarnowska, ul. Żabieńska 20

otwarte dla mediów

godz. 17.30 udział premiera Mateusza Morawieckiego w uroczystości z okazji 80. rocznicy śmierci Heleny Marusarzówny

·przewidziano wystąpienie Prezesa Rady Ministrów

Pogórska Wola, Pomnik Ofiar Hitleryzmu

otwarte dla mediów

Wejście na poszczególne punkty medialne za okazaniem ważnej legitymacji prasowej bądź zaświadczenia potwierdzającego współpracę z daną redakcją.

Uprzejmie prosimy o stosowanie zasady jeden dziennikarz na jedną redakcję.

Dziennikarzy, fotoreporterów i operatorów kamer zainteresowanych obsługą medialną wydarzenia w Truskolasach prosimy o przybycie do godz. 12.40.

Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 11.00.

Dziennikarzy, fotoreporterów i operatorów kamer zainteresowanych obsługą medialną wydarzenia w Dąbrowie Tarnowskiej prosimy o przybycie do godz. 16.00.

Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 15:00.

Dziennikarzy, fotoreporterów i operatorów kamer zainteresowanych obsługą medialną uroczystości w Pogórskiej Woli prosimy o przybycie do godz. 17.00.

Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 15:30.

Ze strony KPRM wizytą zajmują się:

