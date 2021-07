(AGENPARL) – mer 21 luglio 2021 Warszawa, 21 lipca 2021 r.

Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego

w województwie podlaskim

(zapowiedź)

Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że jutro, tj. 22 lipca br., Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki będzie przebywał z wizytą w województwie podlaskim.

Program prasowy

godz. 11.45wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Grajewie

·przewidziano wypowiedź Prezesa Rady Ministrów dla mediów

ul. Strażacka 6A, Grajewo

otwarte dla mediów

godz. 13.15wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w gospodarstwie ogrodniczym

·przewidziano wypowiedź Prezesa Rady Ministrów dla mediów

GPS: 53°24’40.3″N 23°11’52.8″E, Białousy 51

otwarte dla mediów

godz. 14.40wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Czarnej Białostockiej

·przewidziano wypowiedź Prezesa Rady Ministrów dla mediów

boisko treningowe, ul. Torowa 30, Czarna Białostocka

otwarte dla mediów

godz. 16.00wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Białymstoku

·przewidziano wypowiedź Prezesa Rady Ministrów dla mediów

Teatr Dramatyczny, ul. Elektryczna 12, Białystok

otwarte dla mediów

