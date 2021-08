(AGENPARL) – mer 18 agosto 2021 Warszawa, 18 sierpnia 2021 r.

Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego

w województwie kujawsko-pomorskim

(zapowiedź)

Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że jutro, tj. 19 sierpnia br., Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki będzie przebywał z wizytą w województwie kujawsko-pomorskim.

Program prasowy:

godz. 9:45 wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w firmie PESA S.A.

·przewidziano wypowiedź Prezesa Rady Ministrów dla mediów

Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 11

otwarte dla mediów

godz. 13:20 wizyta premiera Mateusza Morawieckiego na terenie inwestycji realizowanej w ramach programu „Mosty dla regionów”

·przewidziano wypowiedź Prezesa Rady Ministrów dla mediów

52°41’42.8’’N 18°19’12.5”E; Kruszwica, 88-150

otwarte dla mediów

godz. 15:20 spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z mieszkańcami gminy Zakrzewo

·przewidziano wystąpienie Prezesa Rady Ministrów

Dom Kultury w Zakrzewie, ul. Dworcowa 1

otwarte dla mediów

Wejście na poszczególne punkty medialne za okazaniem ważnej legitymacji prasowej bądź zaświadczenia potwierdzającego współpracę z daną redakcją.

Uprzejmie prosimy o stosowanie zasady: jeden dziennikarz na jedną redakcję.

Dziennikarzy, fotoreporterów i operatorów kamer zainteresowanych obsługą wizyty wzakładach PESA w Bydgoszczy prosimy o przybycie na miejsce najpóźniej do godz. 9:15. Wjazd i instalacja wozów transmisyjnych najpóźniej do godz. 8:00. Wjazd dla wozów transmisyjnych od ul. Pileckiego, w kierunku hali P3.

Dziennikarzy, fotoreporterów i operatorów kamer zainteresowanych obsługą wydarzenia na terenie inwestycji w Kruszwicy prosimy o przybycie na miejsce najpóźniej do godz. 12:45. Wjazd i instalacja wozów transmisyjnych najpóźniej do godz. 11:45.

Dziennikarzy, fotoreporterów i operatorów kamer zainteresowanych obsługą spotkania w Zakrzewie prosimy o przybycie na miejsce najpóźniej do godz. 15:00. Wjazd i instalacja wozów transmisyjnych najpóźniej do godz. 14:00.

Ze strony KPRM wizytą zajmują się:

centrum inforamcyjne rządu

