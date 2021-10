(AGENPARL) – dom 24 ottobre 2021 Warszawa, 24 października 2021 r.

Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego

w województwach warmińsko-mazurskim i pomorskim

(zapowiedź)

Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że jutro, tj. 25 października br., Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki będzie przebywał z wizytą w województwach warmińsko-mazurskim i pomorskim.

Program prasowy

godz. 9.30udział premiera Mateusza Morawieckiego w konferencji nt. „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”

·przewidziano wystąpienie Prezesa Rady Ministrów

Zamek w Nidzicy, ul. Zamkowa 2

otwarte dla mediów

godz. 12.00 udział premiera Mateusza Morawieckiego w uroczystym odsłonięciu tablicy poświęconej śp. Grażynie Langowskiej

·przewidziano wystąpienie Prezesa Rady Ministrów

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Olsztyn, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9

otwarte dla mediów

godz. 15.00 udział premiera Mateusza Morawieckiego w uroczystości nadania imienia posła Jerzego Wilka Mostowi Południowemu na kanale

żeglugowym Mierzei Wiślanej

Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną

Wejście na punkty medialne w Nidzicy i Olsztynie za okazaniem ważnej legitymacji prasowej bądź zaświadczenia potwierdzającego współpracę z daną redakcją.

Uprzejmie prosimy o stosowanie zasady jeden dziennikarz na jedną redakcję.

Dziennikarzy, fotoreporterów oraz operatorów kamer zainteresowanych obsługą wizyty w Nidzicy, prosimy o przybycie najpóźniej do godz. 9.00. Wjazd i instalacja wozów transmisyjnych najpóźniej do godz. 6.30.

Dziennikarzy, fotoreporterów oraz operatorów kamer zainteresowanych obsługą wizyty w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim, prosimy o przybycie najpóźniej do godz. 11.30. Wjazd i instalacja wozów transmisyjnych najpóźniej do godz. 9.00. Wejście dla dziennikarzy i wjazd wozów transmisyjnych od al. Piłsudskiego.

Dziennikarzy, fotoreporterów oraz operatorów kamer zainteresowanych obsługą wizyty przy Mierzei Wiślanej prosimy o przybycie najpóźniej do godz. 14.30. Wjazd i instalacja wozów transmisyjnych najpóźniej do godz. 13.00.

