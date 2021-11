(AGENPARL) – dom 21 novembre 2021 Warszawa, 21 listopada 2021 r.

Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego

w stoczniach grupy Remontowa Holding(zapowiedź)

Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że jutro, tj. 22 listopada br., Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki będzie przebywał z wizytą w stoczniach

grupy Remontowa Holding w Gdańsku oraz będzie wizytował niszczyciel min ORP Albatros

godz. 13.10 brefing prasowy Prezesa Rady Ministrów

Gdańsk, Nadbrzeże Czołowe

otwarte dla mediów

Wejście na wydarzenie za okazaniem ważnej legitymacji prasowej bądź zaświadczenia potwierdzającego współpracę z daną redakcją.

Uprzejmie prosimy o stosowanie zasady jeden dziennikarz na jedną redakcję.

Dziennikarzy, fotoreporterów i operatorów kamer zainteresowanych obsługą medialną wydarzenia w stoczni prosimy o przybycie na ul. Na Ostrowcu 1, brama nr. 2 do godz. 11.45.

Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 10.45.

centrum inforamcyjne rządu

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

RODO – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się

w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

GDPR – Information on the processing of personal data can be found in the Public Information Bulletin of the Chancellery

of the Prime Minister of Poland.

🔊 Listen to this