Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego

w Porcie Gdańsk

(zapowiedź)

Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że jutro, tj. 26 lipca br., o godz. 13.00 Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawieckiweźmie udział w konferencji prasowej dot. ogłoszenia wyników postępowania konkursowego na zalądowienie obszaru morskiego w granicach administracyjnych Portu Gdańsk na wodach Zatoki Gdańskiej.

Kapitanat Port Północnego, ul. Kapitana Żeglugi Wielkiej Witolda Poinca 1, Gdańsk

