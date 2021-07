(AGENPARL) – ven 16 luglio 2021 Warszawa, 16 lipca 2021 r.

Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego

w firmie cukierniczej Jutrzenka Dobre Miasto

(zapowiedź)

Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że dzisiaj, tj. 16 lipca br., o godz. 15.30, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki będzie przebywał z wizytą w firmie cukierniczej Jutrzenka Dobre Miasto.

·przewidziano wypowiedź Prezesa Rady Ministrów dla mediów

Dobre Miasto, ul. Jeziorańska 16, Jutrzenka Dobre Miasto Sp. z o.o.

otwarte dla mediów

Wejście za okazaniem ważnej legitymacji prasowej bądź zaświadczenia potwierdzającego współpracę z daną redakcją.

Uprzejmie prosimy o stosowanie zasady jeden dziennikarz na jedną redakcję.

Dziennikarzy, fotoreporterów oraz operatorów kamer zainteresowanych obsługą wydarzenia prosimy o przybycie najpóźniej do godz. 15.00. Wjazd i instalacja wozów transmisyjnych do godz. 13:30.

