Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Estonii, na Litwie i Łotwie

(zapowiedź)

Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że jutro, tj. 21 listopada br. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki będzie przebywał z wizytą w Estonii, na Litwie i Łotwie.

Program prasowy:

Uwaga! Godziny podane wg czasu polskiego.

ok. godz. 7.00 spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z premier Estonii Kają Kallas

·przewidziano briefing prasowy po zakończeniu spotkania

ok. godz. 10.00 spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z premier Litwy Ingridą Šimonytė

·przewidziano briefing prasowy po zakończeniu spotkania

ok. godz. 13.00 spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Łotwy Artursem Krišjānisem Kariņšem

·przewidziano briefing prasowy po zakończeniu spotkania

