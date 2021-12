(AGENPARL) – sab 11 dicembre 2021 Warszawa, 11 grudnia 2021 r.

Wizyta kanclerza Republiki Federalnej Niemiec Olafa Scholza

(zapowiedź)

Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że jutro, tj. 12 grudnia br., Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki spotka się z kanclerzem Republiki Federalnej Niemiec Olafem Scholzem,który będzie przebywał z wizytą w Polsce.

Program prasowy:

godz. 17.30 powitanie kanclerza RFN Olafa Scholza przez premiera Mateusza Morawieckiego

KPRM, Wejście D

foto podczas powitania – POOL 1

godz. 17.50 spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z kanclerzem RFN Olafem Scholzem

KPRM, Sala Zegarowa

foto na początku spotkania – POOL 2

godz. 18.05 spotkanie delegacji Polski i Niemiec

KPRM, Sala im. Tadeusza Mazowieckiego

foto na początku spotkania – POOL 3

godz. 19.00 spotkanie z mediami premiera Mateusza Morawieckiego i kanclerza RFN Olafa Scholza

KPRM, Sala konferencyjna IV p.

otwarte dla akredytowanych mediów

UWAGA REDAKCJE!

Na wszystkie punkty obowiązują akredytacje. Przypominamy o posiadaniu przy sobie ważnej legitymacji prasowej.

Udział w POOL 1 wyklucza udział w POOL 2. Udział w POOL 2 wyklucza udział w POOL 3.

O przyznaniu POOL-i redakcje zostaną powiadomione indywidualnie.

Akredytowanych fotografów i operatorów kamer zainteresowanych obsługą powitania

i spotkań prosimy o przybycie do KPRM (wejście A – Al. Ujazdowskie 1/3) najpóźniej do godz. 16.40.

Akredytowanych dziennikarzy, fotografów oraz operatorów kamer zainteresowanych obsługą konferencji prasowej prosimy o przybycie do KPRM (wejście A – Al. Ujazdowskie 1/3) najpóźniej do godz. 18.10.

Uprzejmie prosimy o stosowanie zasady jeden dziennikarz na jedną redakcję.

Wjazd i instalacja wozów transmisyjnych najpóźniej do godz. 16.00.

