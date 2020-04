WHITE HOUSE, TRUMP: ITALIA E’ UNO DEI NOSTRI ALLEATI PIU’ VICINI E PIU’ VECCHI. ANCHE SE FA PARTE DELL’EUROZONA GLI USA DARANNO AIUTO

(AGENPARL) – White House, 13 aprile 2020 – Pubblichiamo il memorandum firmato dal Presidente degli Stati Uniti

MEMORANDUM PER IL SEGRETARIO DI STATO

DEL SEGRETARIO DEL TESORO

IL SEGRETARIO DI DIFESA

DEL SEGRETARIO DI COMMERCIO

IL SEGRETARIO DI Salute e Servizi Umani

IL SEGRETARIO DI Homeland Security

l’assistente del presidente per NAZIONALE

SICUREZZA GLI AFFARI

l’assistente del presidente per ECONOMICA

POLITICA

L’AMMINISTRATORE DELL’AGENZIA FEDERALE PER LA

GESTIONE DELL’EMERGENZA

IL PRESIDENTE DELLA BANCA DI ESPORTAZIONE / IMPORTAZIONE DEGLI

STATI UNITI

L’AMMINISTRATORE DELL’AGENZIA DEGLI STATI UNITI PER

LO SVILUPPO INTERNAZIONALE

IL DIRIGENTE AMMINISTRATORE DEGLI STATI UNITI

INTERNATIONAL DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION

SOGGETTO: Fornire assistenza COVID-19 alla Repubblica italiana

Dall’autorità conferita a me in qualità di presidente dalla Costituzione e dalle leggi degli Stati Uniti d’America, è così ordinato:

Sezione 1 . Politica . La Repubblica italiana (Italia), uno dei nostri alleati più vicini e più vecchi, viene devastata dalla pandemia di COVID-19, che ha già causato più di 18.000 vittime, ha portato gran parte del sistema sanitario italiano sull’orlo del collasso e minaccia di spingere l’economia italiana in una profonda recessione. Il governo italiano ha richiesto l’assistenza degli Stati Uniti. Sebbene la responsabilità principale del governo degli Stati Uniti sia nei confronti del popolo americano, venire in aiuto dell’Italia aiuterà a combattere l’epidemia di COVID-19 e mitigherà l’impatto della crisi, dimostrando allo stesso tempo la leadership degli Stati Uniti di fronte a cinesi e russi campagne di disinformazione, riducendo il rischio di reinfezione dall’Europa negli Stati Uniti e mantenendo le catene di approvvigionamento critiche.

Sec . 2 . Supporto da parte di organizzazioni internazionali pubbliche e organizzazioni non governative . Il Segretario di Stato e l’Amministratore dell’Agenzia per lo Sviluppo Internazionale degli Stati Uniti (Amministratore USAID), in consultazione con le ambasciate e le missioni degli Stati Uniti, tra cui la Missione degli Stati Uniti in Italia, l’Ambasciata degli Stati Uniti presso la Santa Sede e gli Stati Uniti La missione degli Stati presso le agenzie delle Nazioni Unite a Roma, identificherà le organizzazioni internazionali pubbliche e le organizzazioni non governative (ONG), comprese le organizzazioni di fede, che sono posizionate per supportare l’Italia e le comunità italiane rispetto alla crisi COVID-19 in Italia, e dare la priorità all’azione dell’agenzia come il Segretario di Stato e l’amministratore USAID ritengono necessari e appropriati per attuare questo memorandum.

Sec . 3 . Contributo di attrezzature e forniture . Per far fronte all’urgente necessità dell’Italia di attrezzature e forniture mediche per rispondere allo scoppio di COVID-19, ed escludere la fornitura di articoli che il Segretario per la salute e i servizi umani o il Segretario per la sicurezza interna sono necessari per la risposta nazionale della nostra nazione al COVID -19 crisi:

a) il segretario al commercio, in consultazione con il segretario della sanità e dei servizi umani e con il segretario della sicurezza interna, operando tramite l’amministratore dell’Agenzia federale di gestione delle emergenze, agevola, se del caso, i contatti tra le autorità italiane e gli Stati Uniti le società e, se del caso, incoraggiano i fornitori degli Stati Uniti a condurre vendite commerciali di articoli richiesti dalle autorità italiane o dagli operatori sanitari;

(b) il Segretario alla Difesa identificherà le forniture in eccesso non letali disponibili che potrebbero essere trasferite al Segretario di Stato per la distribuzione a fini umanitari in Italia;

(c) l’amministratore USAID, in coordinamento con il segretario per la salute e i servizi umani, identifica le ONG appropriate e le organizzazioni pubbliche internazionali in grado di fornire le forniture e le attrezzature necessarie per l’Italia e dà la priorità alle azioni dell’agenzia come l’amministratore USAID ritiene necessarie e appropriate per implementare questo memorandum; e

(d) il Segretario di Stato incoraggerà le società e le ONG presenti in Italia, comprese le organizzazioni di fede, a donare attrezzature e forniture mediche all’Italia.

Sec . 4 . Utilizzo della presenza esistente del Dipartimento della Difesa in Italia . Alla luce degli oltre 30.000 membri del personale militare e delle persone a carico degli Stati Uniti in Italia, il Segretario alla Difesa dovrà, senza mettere a repentaglio la prontezza o la salute della forza, senza sminuire la risposta interna della nostra nazione alla crisi COVID-19 e coerente con limitazioni politiche in questo memorandum, mettono a disposizione personale e strutture per assistere l’Italia nella sua risposta a COVID-19:

(a) fornire servizi di telemedicina agli ospedali italiani;

(b) agevolare il trasporto e l’installazione di ospedali da campo e attrezzature di risposta fornite da fonti non governative degli Stati Uniti;

(c) agevolare il trasporto di forniture, carburante e cibo;

(d) curare, mediante rinvio e in consultazione con il comandante della struttura medica, pazienti italiani non COVID-19 (con particolare attenzione ai primi soccorritori civili e militari) presso le strutture degli Stati Uniti;

(e) fornire supporto al Centro operativo militare civile italiano al fine di garantire una risposta coordinata alla pandemia di COVID-19; e

(f) offrire, se del caso, servizi di evacuazione medica militare-militare gestiti dagli Stati Uniti per pazienti non COVID-19.

Sec . 5 . Supporto tecnico . Alla luce delle collaborazioni in corso tra il Dipartimento della sanità e dei servizi umani e il settore sanitario italiano, il Segretario della sanità e dei servizi umani, in consultazione con l’Ambasciata degli Stati Uniti a Roma, fornisce supporto tecnico, come appropriato e coerente con la legge applicabile, assistere nella risposta alla pandemia di COVID-19 in Italia.

Sec . 6 . Sostegno alle imprese italiane . Il Segretario di Stato, l’Amministratore USAID e il Presidente della Export-Import Bank degli Stati Uniti, in consultazione con il Segretario del Tesoro, il Segretario al Commercio, il Segretario alla Salute e ai Servizi Umani, il Segretario alla Sicurezza Nazionale e l’Amministratore delegato della International Development Finance Corporation degli Stati Uniti, possono utilizzare le autorità disponibili per sostenere la ripresa dell’economia italiana, se del caso e coerentemente con le limitazioni politiche contenute nel presente memorandum.

Sec . 7 . Limitazione . Tutto il supporto e l’assistenza affrontati in questo memorandum sono soggetti alla limitazione che non devono essere forniti se riducono i requisiti nazionali attualmente esistenti o che potrebbero sorgere in futuro per rispondere alla diffusione di COVID-19 negli Stati Uniti.

Sec . 8 . Disposizioni generali . (a) Nulla in questo memorandum deve essere interpretato per compromettere o influenzare in altro modo:

(i) l’autorità concessa dalla legge a un dipartimento esecutivo o agenzia, o il capo di essa; o

(ii) le funzioni del direttore dell’Ufficio di gestione e di bilancio relative a proposte di bilancio, amministrative o legislative.

(b) Il presente memorandum deve essere attuato in conformità della legge applicabile e soggetto alla disponibilità di stanziamenti.

(c) Il presente memorandum non intende e non crea alcun diritto o beneficio, sostanziale o procedurale, applicabile in base alla legge o in equità da qualsiasi parte contro gli Stati Uniti, i suoi dipartimenti, agenzie o entità, i suoi funzionari, dipendenti o agenti o qualsiasi altra persona.

Firmato DONALD J. TRUMP.

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/memorandum-providing-covid-19-assistance-italian-republic/

P.s. Dedicato all’informazione che non informa correttamente ma sopratutto ai nuovi OGM (organismi giornalisticamente modificati)…..