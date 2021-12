(AGENPARL) – Roma, 10 dicembre 2021 – Durante la pandemia di COVID-19, 1,6 miliardi di bambini in tutto il mondo sono stati colpiti dalla chiusura delle scuole.

We need to connect every school to the internet. Here's how https://t.co/YuW4bn7HjH @unicefchief pic.twitter.com/sgCXCf7FDO — World Economic Forum (@wef) December 10, 2021

L’analisi suggerisce che aumentare la connettività digitale delle scuole e, quindi, l’accesso degli studenti all’istruzione, può aumentare il PIL di un paese e la durata della scolarizzazione degli alunni.

La mappatura e la valutazione della connettività delle scuole in tutto il mondo è un passo necessario per stimolare gli investimenti e le infrastrutture necessarie per migliorare la connettività digitale delle scuole in tutto il mondo.

Immagina di connettere tutte le scuole del mondo a Internet. È possibile. È anche necessario se vogliamo evitare che il divario digitale diventi un abisso digitale.

Ora pensa alle scuole e al ruolo che svolgono nell’ancorare la tua comunità, nonché al ruolo che hanno svolto nella tua vita. In tutto il mondo, sono luoghi in cui bambini e adulti si incontrano per imparare. Le scuole sono anche il luogo in cui intere comunità si riuniscono per le celebrazioni, in tempi di crisi, per votare o per accedere ai servizi sanitari e di emergenza.

Quasi 77 milioni di bambini e giovani sono stati chiusi fuori dalle loro classi negli ultimi 18 mesi. Circa un quarto dei paesi continua ad avere scuole completamente o parzialmente chiuse.

Eppure abbiamo trovato opportunità in questo periodo di difficoltà. Abbiamo visto cosa si può ottenere quando studenti, genitori e insegnanti utilizzano la connettività digitale per insegnare e apprendere dove e quando possibile. Sfortunatamente, molti degli studenti che non hanno potuto accedere agli strumenti digitali necessari per sostenere il loro apprendimento ora rischiano di essere lasciati ulteriormente indietro, anche senza che il COVID-19 abbia aggravato il divario.

Alcuni studenti non sono in grado di accedere alle opportunità di apprendimento a distanzaImmagine: UNICEF/Statista

Prima della pandemia, la mancanza di accesso a Internet non impediva necessariamente ai bambini di ricevere un’istruzione, ma, poiché il COVID-19 ha sconvolto i sistemi educativi in ​​tutto il mondo, il legame tra scuola e connettività personale per un’istruzione di qualità è più chiaro che mai. Ciò è evidenziato in Connecting Learners: Narrowing the Educational Divide , un rapporto dell’Economist Intelligence Unit (EIU) sponsorizzato da Ericsson a sostegno dell’UNICEF.

Il rapporto EIU suggerisce che un aumento del 10% della connettività delle scuole in un paese può aumentare il numero effettivo di anni scolastici in media per studente (una misura della qualità dell’istruzione non solo della quantità) e si traduce anche in un aumento del PIL pro capite dell’1,1% . Il modello economico dell’EIU suggerisce anche che i paesi meno collegati al mondo, come il Niger, potrebbero realizzare un aumento del PIL fino al 20% se la connettività scolastica aumenta ai livelli di un paese sviluppato, come la Finlandia.

Possibili guadagni del PIL entro il 2025 se i paesi aumentassero la connettività ai livelli della FinlandiaImmagine: EIU/Ericsson

Gli autori hanno anche concluso che per sfruttare appieno la connettività, insegnanti e studenti devono disporre di supporto e strumenti adeguati, inclusi dispositivi, risorse di apprendimento e aiuto per l’integrazione della tecnologia nei contesti educativi. Questo è vero nei paesi a basso, medio e alto reddito e nelle aree urbane e rurali. Anche la qualità e la convenienza della connettività sono questioni critiche che devono essere affrontate.

I vantaggi della connettività scolastica non si fermano al singolo studente. Gli effetti di ricaduta delle scuole collegate avvantaggiano intere comunità. Servono come punti focali della comunità per l’apprendimento permanente e lo sviluppo, oltre a migliorare la qualità dell’alfabetizzazione digitale tra le popolazioni nelle economie del mondo in via di sviluppo. Ciò avvantaggia direttamente la crescita economica stimolando l’imprenditorialità e il commercio.

Connettere tutte le scuole a Internet entro il 2030

Quindi, come lo realizziamo? È un compito enorme perché nessuno sa con certezza quante scuole ci sono nel mondo o esattamente dove si trovano.

Nel 2019, l’UNICEF e l’International Telecommunication Union (ITU) hanno lanciato Giga , un’iniziativa per connettere tutte le scuole del mondo a Internet. Lavorando inizialmente con 19 paesi (e in crescita), Giga mappa la connettività scolastica in tempo reale, crea modelli per finanziamenti innovativi e supporta gli appalti pubblici per la connettività scolastica. Ora si sta preparando a lanciare un legame di connettività da $ 5 miliardi per finanziare l’infrastruttura dell’ultimo miglio e stimolare gli investimenti.

Come Giga mappa la connettività delle scuoleImmagine: Giga/Unicef

Basandosi sulla convinzione che la connettività possa migliorare la vita e contribuire a creare un futuro sostenibile, Ericsson ha collaborato con l’UNICEF per aiutare ad affrontare la sfida di mappare le scuole e valutare la loro connettività in 35 paesi entro la fine del 2023. Insieme ai governi nazionali e ad altri partner, Giga ha ora mappato 1 milione di scuole e i loro livelli di connettività. Queste intuizioni consentiranno di aggregare la domanda e indirizzare gli investimenti critici in nuove infrastrutture.

Da parte sua, Ericsson sta sfruttando le capacità della sua infrastruttura di comunicazione insieme alle competenze di data science e intelligenza artificiale per raccogliere, convalidare, analizzare, monitorare e visualizzare i dati di connettività in tempo reale.

Abbiamo bisogno di più della connettività

La collaborazione è fondamentale: sia il governo che il settore privato devono creare strategie olistiche per superare le barriere alla connettività scolastica. L’inclusione digitale va oltre il semplice accesso. Una connettività non solo accessibile ma anche conveniente potrebbe essere un punto di svolta per l’apprendimento, in particolare nelle aree remote e nelle aree con minore disponibilità di insegnanti.

Questa infrastruttura digitale, combinata con il supporto a insegnanti e studenti, può anche consentire nuovi tipi di opportunità di apprendimento che integrano e arricchiscono l’apprendimento di persona. Le opzioni ibride, miste e online possono aiutare a democratizzare l’accesso e rendere l’istruzione di alta qualità molto più accessibile per tutti. Daranno inoltre agli studenti una maggiore flessibilità su quando, dove e come impegnarsi nell’apprendimento, oltre a fornire potenzialmente informazioni preziose a insegnanti e genitori per indirizzare meglio il supporto faccia a faccia.

Immagina di mettere la conoscenza accumulata del mondo a portata di mano di tutti i bambini e gli adulti nella loro lingua. È possibile. Abbiamo visto che tipo di grande salto digitale era possibile nel 2020. Dobbiamo essere pronti per cambiamenti di tale portata. Non possiamo continuare a lasciare indietro miliardi di nostri simili.