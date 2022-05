(AGENPARL) – Roma, 18 maggio 2022 – Il World Economic Forum ha annunciato oggi il tema e i dettagli del suo incontro annuale 2022, che si terrà dal 22 al 26 maggio a Davos-Klosters, in Svizzera. Il tema è, Storia a un punto di svolta: politiche di governo e strategie aziendali . Dopo una pausa di due anni, l’incontro riunirà quasi 2.500 leader ed esperti da tutto il mondo, tutti impegnati nello “spirito di Davos” di migliorare lo stato del mondo. Un elenco dei personaggi pubblici confermati può essere trovato qui e l’elenco completo dei partecipanti qui .



Sullo sfondo di crescenti attriti e fratture globali e di una pandemia che si verifica una volta ogni secolo, il contesto globale senza precedenti richiede uno scopo e una determinazione, e l’ambizione della riunione è quella di affrontare queste sfide. Negli ultimi due anni, il World Economic Forum ha rafforzato le sue iniziative di impatto, che affrontano questioni che vanno dal COVID-19 e il cambiamento climatico all’istruzione, alla tecnologia e alla governance energetica. Questi includono la Reskilling Revolution, un’iniziativa per fornire a 1 miliardo di persone una migliore istruzione, competenze e posti di lavoro entro il 2030; un’iniziativa sulle metriche e le informative universali in materia ambientale, sociale e di governance (ESG) per misurare il capitalismo degli stakeholder; e l’iniziativa 1 Trillion trees, 1t.org , per proteggere i nostri alberi e foreste e ripristinare gli ecosistemi del pianeta.



Con il mondo a un punto di svolta così critico, le imprese globali e i leader di governo devono lavorare insieme per sviluppare politiche e strategie a lungo termine che rivitalizzeranno l’economia globale duramente colpita, rafforzeranno i progressi compiuti per far avanzare la Quarta Rivoluzione Industriale e affrontare il la più grande minaccia per l’umanità, il cambiamento climatico.



“L’Annual Meeting è il primo vertice che riunisce i leader globali in questa nuova situazione caratterizzata da un mondo multipolare emergente a causa della pandemia e della guerra. Il fatto che quasi 2.500 leader della politica, della società civile e dei media si uniscano di persona dimostra la necessità di una piattaforma globale affidabile, informale e orientata all’azione per affrontare i problemi in un mondo guidato dalla crisi”, ha affermato Klaus Schwab, fondatore e Presidente Esecutivo, World Economic Forum.



Il tema dell’incontro è trasversale a diverse priorità e questioni che definiscono il momento attuale e daranno forma agli anni a venire. Il programma si concentrerà su sei pilastri tematici:

Promuovere la cooperazione globale e regionale: come ripristinare la stabilità in una nuova era di conflitti e tensioni geopolitiche, nonché promuovere il commercio, la prosperità e le partnership.

come ripristinare la stabilità in una nuova era di conflitti e tensioni geopolitiche, nonché promuovere il commercio, la prosperità e le partnership. Assicurare la ripresa economica e dare forma a una nuova era di crescita: come stabilizzare l’economia reale e il sistema finanziario, determinando anche il futuro di crescita equilibrata, globalizzazione e sviluppo.

Costruire società sane ed eque: come andare oltre la fase di emergenza sanitaria della pandemia, ricostruire la sua scia e rafforzare la resilienza sanitaria per le minacce future, nonché investire in buoni posti di lavoro, salari dignitosi, competenze e istruzione, senza dimenticare di ridefinire il capitalismo degli stakeholder per un nuovo contesto.

Salvaguardia del clima, del cibo e della natura: come continuare a proteggere i sistemi alimentari e costruire un’economia basata sulla natura, nonché mettere in sequenza la transizione energetica e costruire un’economia verde.

Promuovere la trasformazione del settore: come bilanciare innovazione, resilienza ed efficienza tra i settori, nonché basarsi su iniziative del Forum come Future of jobs, Edison Alliance e iniziative di riqualificazione che stanno aiutando a fornire alle industrie e ai lavoratori gli strumenti per avere successo in un mondo che cambia .

Sfruttare il potere della Quarta Rivoluzione Industriale: come migliorare la governance tecnologica e la sicurezza informatica, nonché la rete in rapida crescita dei Centri per la Quarta Rivoluzione Industriale del Forum, che modellano nuove politiche e strategie sfruttando la scienza, la tecnologia e l’innovazione.

Si prevede che oltre 50 capi di stato e di governo si uniranno, tra i 300 rappresentanti del governo, per condividere la loro visione del mondo. Parteciperanno oltre 1.250 leader del settore privato, insieme a quasi 100 innovatori globali e pionieri tecnologici, le start-up e le scale-up tecnologiche e aziendali più promettenti al mondo.



La società civile sarà rappresentata da oltre 200 leader di ONG, imprenditori sociali, mondo accademico, organizzazioni sindacali, gruppi religiosi e religiosi e oltre 400 leader dei media e giornalisti. L’incontro annuale riunirà anche le generazioni più giovani, con la partecipazione di 100 membri delle comunità Global Shaper e Young Global Leader del Forum.



L’Annual Meeting 2022 sarà certificato ISO 20121. Il Forum mira a ridurre le emissioni di CO2 di tutte le sue attività e, dal 2017, tutte le emissioni vengono calcolate e compensate al 100% sostenendo progetti ambientali in Svizzera e all’estero.



Da oltre 50 anni il World Economic Forum è l’organizzazione internazionale per la cooperazione pubblico-privato. L’incontro annuale è il punto focale per i leader per accelerare le partnership necessarie per affrontare le sfide globali e plasmare un futuro più sostenibile e inclusivo. Riunione sotto il tema “La storia a un punto di svolta: politiche governative e strategie aziendali”, l’incontro annuale 2022 e le sue 200 sessioni riuniscono leader globali del mondo degli affari, del governo e della società civile. Scopri di più sul programma e guarda le sessioni dal vivo e su richiesta.

La guerra in Ucraina e la conseguente tragedia richiedono un’azione morale globale. I leader devono affrontare urgenti sfide umanitarie e di sicurezza mentre promuovono simultaneamente priorità economiche, ambientali e sociali di lunga data, il tutto rafforzando le basi di un sistema globale stabile.

La chiarezza di visione e l’unità di intenti sono fondamentali per fare progressi contro la complessità senza precedenti di un mondo multipolare.

L’incontro offre un ambiente unico in cui riconnettersi, scambiare opinioni, acquisire nuove prospettive e far avanzare soluzioni.

La filosofia dell’azione collettiva dura da più di 50 anni e non è mai stata più necessaria di adesso. L’incontro è il punto di partenza per una nuova era di responsabilità e cooperazione globale. Il momento lo richiede.

Indirizzo delle sessioni: cooperazione globale; riequilibrio economico; società, equità e salute globale; natura, cibo e clima; trasformazione del settore; e innovazione, governance e sicurezza informatica.

L’obiettivo è definire strategie di impatto, costruire nuove frontiere, creare scenari futuri praticabili e fornire soluzioni ambiziose ai più grandi problemi del mondo.

Negli ultimi due anni, il World Economic Forum ha rafforzato le sue iniziative di impatto, che affrontano questioni che vanno dal COVID-19 e il cambiamento climatico all’istruzione, alla tecnologia e alla governance energetica.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha intenzione di entrare virtualmente. La più grande delegazione di alti funzionari del governo ucraino che lascerà il paese dall’inizio della guerra sarà presente a Davos di persona, hanno affermato gli organizzatori.

Sulla scia dell’invasione russa dell’Ucraina, quest’anno gli host del forum non hanno invitato funzionari o dirigenti d’azienda russi.

“Sono sicuro che sia stata la decisione giusta”, ha detto mercoledì il presidente del forum Borge Brende durante una conferenza stampa. “Ci auguriamo, tuttavia, che la Russia segua un percorso diverso… negli anni a venire, per iniziare ad attenersi alla Carta delle Nazioni Unite e ai loro obblighi internazionali”.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, l’inviato statunitense per il clima John Kerry, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sono tra gli headliner dell’evento.

Brende ha affermato che dovrebbero partecipare più di 2.500 partecipanti provenienti da imprese, società civile, media e governo, inclusi più di 50 capi di stato e di governo.

Gli organizzatori dell’incontro, che di solito si tiene a Davos ogni gennaio, sperano di essere catapultati fuori da una pandemia che ha ripetutamente ostacolato la loro speranza di organizzare l’evento. L’ultimo ha avuto luogo nel 2020 mentre la pandemia stava emergendo e l’allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha partecipato.

L’inflazione alle stelle, i crescenti segnali di cambiamento climatico e la carenza di cibo e petrolio innescata dalla guerra in Ucraina hanno ereditato sempre più l’attenzione internazionale mentre la crisi del COVID-19 è diminuita in tutto il mondo. Gli organizzatori di Davos hanno tirato fuori i superlativi per riflettere le molte sfide.

“Sotto il tema ‘La storia al punto di svolta’, l’incontro annuale del World Economic Forum di Davos quest’anno sarà l’incontro annuale più tempestivo e consequenziale dalla creazione del forum oltre 50 anni fa”, ha affermato il fondatore del forum Klaus Schwab .

Ha detto: “I nostri primi pensieri sono la guerra in Ucraina. L’aggressione della Russia al paese sarà vista nei libri di storia futuri come una rottura dell’ordine del secondo dopoguerra e del dopoguerra fredda”.

Per i personaggi pubblici l’Italia parteciperà con:

Daniele Franco Minister of Economy and Finance of Italy, Enrico Giovannini Minister of Sustainable Infrastructures and Mobility of

Italy, Roberto Cingolani Minister for the Ecological Transition of Italy, Vittorio Colao Minister for Technological Innovation and the Digital

Transition of Italy,

Per l’Italia parteciperà: Carlo Cimbri Chairman Unipol Gruppo SpA Italy, Kristina Cornèr Editor-in-Chief Cointelegraph Italy, Michele Crisostomo Chair of the Board of Directors and of Corporate Governance and Sustainability Enel SpA Italy, Theo De Jager President, World Farmers’ Organisation, Italy, Federico Fubini Deputy Editor-in-Chief Corriere Della Sera Italy, Andrea Illy Chairman illycaffè SpA Italy, Silvia Merlo Chairman of the Board Saipem SpA Italy, Paolo Merloni Executive Chairman Ariston Group Italy, Stefano Scabbio President, Southern and Eastern Europe ManpowerGroup Italy, Domenico Giovanni Siniscalco Vice-Chairman, Stanley Europe; Head, Government Coverage, Europe, Middle East and Africa Morgan Stanley Italy, Andrea Sironi Member of the Board of Directors Assicurazioni Generali S.p.A. Italy, Francesco Starace Chief Executive Officer and General Manager Enel SpA Italy, Alexander Stubb Director, School of Transnational Governance, European University Institute, Italy, Marco Zatterin Deputy Editor La Stampa Italy