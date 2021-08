(AGENPARL) – dom 15 agosto 2021 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://spin-to.musvc2.net/e/r?q=Lv%3dAHLwL_FsZs_Q3_ytqr_99_FsZs_P8oW5Z5.FyAsND5sB3F1.6CE_ytqr_994_JXvn_TmKBD.hLDP_ytqr_99_FsZs_Q8t07_JXvn_UkPPSxTQ8h09_JXvn_UkQS7n-_KouW_V2Q9_KouW_U4I9_KouW_Vy9E_KouW_Vy5_ytqr_078_JXvn_TCQ_FsZs_Q6wO_FsZs_PX_ytqr_9YRIhB4Z_ytqr_9YL_JXvn_UkID_JXvn_TCPPb_ytqr_9YL_JXvn_UkIJ_JXvn_TCa30GC.T_JXvn_UhHQ_JXvn_Uhc9_JXvn_UkP3h4yIN4_qanT%266%3dVVDaX%266%3dtNGNjU.B71%26BG%3dS8YRY%26s%3dW%26B%3dWEaO%26G%3d0aWSG%26M%3d-QWGTWaCUO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Weekend di Ferragosto, 2 mila ingressi ai Musei Reali

Torino, 15 agosto 2021. Anche durante il weekend di Ferragosto è continuato l’afflusso di pubblico ai Musei Reali di Torino: il complesso museale, che propone un affascinante e ricco itinerario tra storia, arte, natura e architettura, tra venerdì 13 e domenica 15 agosto ha accolto 1.823 visitatori. Sono stati invece 172 gli ingressi alla mostra Cipro. Crocevia delle civiltà, esposta nelle Sale Chiablese fino al 9 gennaio 2022, che racconta il fascino millenario dell’isola, cuore del Mediterraneo e ponte tra Oriente e Occidente. Tutto esaurito, inoltre, al Concerto di Ferragosto, quinto appuntamento della serie Torino. Crocevia di sonorità in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi” di Torino, che sabato 14 agosto ha proposto la performance del pianista Matteo Borsarelli.

In occasione della festività, infine, lunedì 16 agosto i Musei Reali saranno aperti in via straordinaria dalle 9 alle 19 (ultimo ingresso alle 18) con tariffa ordinaria.

MUSEI REALI TORINO[www.museireali.beniculturali.it](https://spin-to.musvc2.net/e/t?q=6%3d9ZTaA%26H%3dQ%26G%3d6dUT%26p%3dYUb2f%26H%3d4b7xAuPC_KRym_Vb_NnvQ_X3_KRym_UgSJP.nQF8jN24mE.y8oEzNmPHKbH6.Bu%260%3d0NtRzU.oAG%26Bt%3dWNY5c&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Orari

I Musei Reali sono aperti dal martedì alla domenica, dalle ore 9 alle 19 (ultimo ingresso alle ore 18).

I Giardini Reali sono aperti con ingresso gratuito dal martedì alla domenica, dalle ore 8.45 alle 18.45.

Le Sale Chiablese, che ospitano la mostra Cipro. Crocevia delle civiltà, sono aperte dal martedì alla domenica, dalle ore 10 alle 19 (ultimo ingresso alle ore 18).

La Biblioteca Reale è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; il sabato dalle 9 alle 13.

Accesso con Certificazione verde Covid-19In ottemperanza alle disposizioni governative previste per tutti i luoghi di cultura italiani (D.L. 23 luglio 2021 n. 105), dal 6 agosto 2021 è richiesta la Certificazione Verde (Green Pass) per accedere al complesso dei Musei Reali, corredata da un documento di identità valido. Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con una certificazione medica specifica. In mancanza di Green Pass e di un documento valido non sarà possibile accedere ai Musei e il biglietto acquistato non sarà rimborsato. Per maggiori informazioni sulla Certificazione verde COVID-19 – EU digital COVID consultare il sito [www.dgc.gov.it](https://spin-to.musvc2.net/e/t?q=5%3d0a0ZB%26I%3d7%26F%3d7eAS%26q%3dZAa3g%26x%3d3c8d0vQs_JSzS_Uc_OTuR_Yi_JSzS_ThTzO.fDf.9qS.lL%26f%3dJxKx05.FgQ%26lK%3d3X9V9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

Il Green pass non è necessario per l’ingresso ai Giardini Reali e alla Corte d’Onore, salvo che in occasione di eventi in cui siano previsti accredito e prenotazione obbligatoria (concerti, serate musicali).

Rimangono in vigore le prescrizioni di sicurezza anti-Covid: è obbligatorio indossare la mascherina; lungo il percorso sono disponibili dispenser di gel igienizzante, mentre le sale hanno una capienza contingentata nel rispetto della distanza fisica prevista per la sicurezza dei visitatori.

Biglietti Intero: 15 euro

Ridotto visitatori da 18 a 25 anni: 2 euro

Gratuito: minori di 18 anni; persone con disabilità e un loro accompagnatore; insegnanti con scolaresche e guide turistiche con gruppi; personale del Ministero della Cultura; possessori di Abbonamento Musei, Torino+Piemonte Card, tessera ICOM.

L’ingresso per i visitatori over 65 è previsto secondo le tariffe ordinarie.

Mostra Cipro. Crocevia delle civiltàIntero (Cipro + Musei Reali): 25 euro

Ridotto (Gruppi con prenotazioni, insegnanti, convenzioni): 13 euro

Ridotto visitatori da 11 a 25 anni: 7 euro

Ridotto visitatori da 11 a 25 anni (Cipro + Musei Reali): 7 euro

Gratuito per i minori 11 anni, insegnanti con scolaresche, guide turistiche, personale del Ministero della cultura, membri ICOM, disabili e accompagnatori, possessori dell’Abbonamento Musei, della Torino + Piemonte Card e della Royal Card.

L’ingresso per i visitatori over 65 è previsto secondo le tariffe ordinarie.

I biglietti possono essere acquistati su [www.museireali.beniculturali.it](https://spin-to.musvc2.net/e/t?q=8%3dGX0cI%26F%3d7%26I%3dDbAV%26x%3dWAd0d%26x%3d6j5dC3Ns_MZwS_Xj_LTxY_Vi_MZwS_WoQzR.vOv0rLh6uC.e0wCfPuNxMjFl.D3%268%3dpP2PfW.w9w%26D2%3dU4aCa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) o su [www.coopculture.it](https://spin-to.musvc2.net/e/t?q=0%3dGWCeI%26E%3d0%26K%3dDaDX%26x%3dVDf0c%261%3d8j4gE3Mv_OZvV_Zj_KWzY_Ul_OZvV_YoP3T.lHuMlNrQ4Kk.F3%267%3dsR2OiY.w8z%26F2%3dT7cCZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

