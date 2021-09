(AGENPARL) – lun 06 settembre 2021 WEBINAR “LA GEOLOGIA DALLA DIVINA COMMEDIA AI TEMPI MODERNI”

10 settembre 2021 ore 09:30 – 13:10 – Firenze

Per ricordare il 700esimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri, il Consiglio Nazionale dei Geologi e la Società Italiana di Geologia Ambientale-APS, con il Patrocinio della Regione Toscana, organizzano il webinar gratuito “La Geologia dalla Divina Commedia ai tempi moderni”. L’evento avrà luogo il prossimo 10 settembre 2021 dalle ore 09:30 alle ore 13:10 dalla sala Pegaso della Regione Toscana a Firenze.

Sarà un’occasione per discutere di come sia cambiata la geologia in questi sette secoli ripercorrendo la vita di Dante Alighieri, nato nel 1265 e morto nel 1321. Un omaggio al padre della lingua italiana, autore della Divina commedia. Nel corso del webinar tra i tanti argomenti, si affronterà il tema “Dante e il dissesto idrogeologico” e “L’impatto dei terremoti sulla società, da Dante ai giorni nostri”.

Saranno presenti: Arcangelo Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Riccardo Martelli, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Toscana e Antonello Fiore, Presidente SIGEA-APS. All’evento, moderato dalla Direttrice Servizio Geologico ISPRA, Maria Siclari, parteciperà il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Le conclusioni saranno affidate a Erasmo D’Angelis, Segretario Generale Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale.

L’evento sarà trasmesso anche online sulla pagina Facebook della Società Italiana di Geologia Ambientale.

Firenze, 6 settembre 2021

