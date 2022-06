Vuoi aumentare la visibilità della tua azienda? Diventa un esperto con percorso formativo “Instagram marketing” proposto da Eurosofia, in collaborazione con UniDformazione

mar 21 giugno 2022

La tua crescita professionale è una nostra priorità. Innovazione, competenza e specificità. Il tuo tempo è prezioso. Servono corsi pratici e di qualità. trasforma la tua passione per i social in un’occasione di crescita professionale.

Eurosofia implementa costantemente la sua rete di partnership per garantire qualità e percorsi e rivolti a giovani, studenti, personale scolastico e professionisti di ogni settore.

Ampia scelta, altissimo valore formativo per docenti e altri professionisti. Investi al meglio il tuo bonus formazione.

“Instagram marketing”

Il Social network Instagram è uno strumento di promozione molto potente e l’utilizzo richiede una certa preparazione, oltre che alla conoscenza della strategia sull’analisi.

Si andrà ad indagare il social media dei giovani dove i contenuti durano poche ore e il visual regna sovrano. Da sempre considerato il fratello minore di Facebook, ha in comune tutto il mondo incredibile del business manager per l’adv.

Perché Instagram: perché integrare Instagram e sceglierlo in una strategia di marketing.

Il Social network Instagram è uno strumento di promozione molto potente e l’utilizzo richiede una certa preparazione, oltre che alla conoscenza della strategia sull’analisi. Si andrà ad indagare il social media dei giovani dove i contenuti durano poche ore e il visual regna sovrano. Da sempre considerato il fratello minore di Facebook, ha in comune tutto il mondo incredibile del business manager per l’adv. Perché Instagram: perché integrare Instagram e sceglierlo in una strategia di marketing. Post, Stories, IGTV e Reels: analizzeremo uno ad uno tutti i mezzi che possiamo usare per comunicare con il “social dei giovani.” Linea editoriale di Instagram: creeremo e ipotizzeremo quelle che sono delle vere e proprie linee editoriali. Instagram Ads: andremo a vedere tutte le opportunità dell’adv su questo social. Focus on Instagram Shopping: la Rivoluzione è in atto. Andremo a vedere con me cambierà il mondo dello shopping online grazie ad Instagram shopping. Oggi i social media permettono di stabilire relazioni intense con le persone basate sul dialogo e sull’ascolto. Per iniziare a fare Social Media Marketing basta poco. Per trasformare questo “fare” in qualcosa di più strutturato, concreto e utile occorre capire le potenzialità dei canali e come agire per salvaguardare o migliorare la Brand Reputation. Il corso propone un percorso per comprendere a fondo le reali opportunità che Instagram offre per instaurare relazioni e contestualmente come sviluppare il proprio business attraverso tali strumenti, anche tramite l’analisi di case history

Consulta la scheda tecnica per scoprire obiettivi e programma del corso

OBIETTIVI DEL CORSO.

Obiettivi:

Fotografare e analizzare l’ambiente di azione: aziendale, competitivo, macroeconomico

Concretizzare un reale paradigm shift: dal focus sul prodotto a quello sul cliente

Selezionare Buyer Personas, stimarne le potenzialità e veicolare la miglior offerta

Definire una strategia e un posizionamento di marketing credibile e sostenibile

Costruire un piano di marketing che sia un reale strumento di strategia e di pianificazione

Capitalizzare il rapporto marketing e comunicazione

Chi non si forma si ferma! “Ora” è il momento giusto per modificare il tuo futuro.

Acquisisci competenze pratiche e immediatamente spendibili per la tua professione

PER ISCRIVERTI AL PERCORSO FORMATIVO CLICCA QUI

Entro 48 ore lavorative dall’iscrizione, riceverete una mail di conferma con le indicazioni per accedere in piattaforma

I nostri corsi in convenzione con UniDformazione sono afferenti alle seguenti aree tematiche:

Area informatica

Area business

Area comunicazione

Area giuridica

Per consultare l’intera proposta formativa CLICCA QUI

I percorsi formativi hanno un costo di soli 159 euro

SCARICA IL CATALOGO EUROSOFIA

Acquisisci competenze altamente specifiche per reinventarti o migliorare i tuoi standard lavorativi.

Approfondisci delle tematiche spendibili per diverse professioni, arricchisci il bagaglio esperienziale

Siamo sempre alla ricerca di percorsi mirati e di altissima qualità, cerchiamo di offrire ai nostri utenti tanti percorsi di crescita professionale che possano rendere competitivo il curriculum per differenti attività.

Per maggiori informazioni:

Telefono: 091./357

Cellulare e whatsapp:

392 88 25 358

335 87 94 157

335 87 91 130

393 88 77 413

348 43 30 291

Scrivi a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.; o visita il sito: www.eurosofia.it

#uniDformazione #eurosofia #seo #icomunicazioneassertiva #leadership #problemsolving #influencer #atteggiamentovincente #dirigenti #INSTAGRAMMARKETING

0https://www.eurosofia.it/images/2021_2022/allegati_pubblici/catalogo_eurosofia_interattivo_.pdf’>https://www.eurosofia.it/images/2021_2022/allegati_pubblici/catalogo_eurosofia_interattivo_.pdf

Fonte/Source: https://anief.org/stampa/news-formazione/40747-vuoi-aumentare-la-visibilit%C3%A0-della-tua-azienda-diventa-un-esperto-con-percorso-formativo-%E2%80%9Cinstagram-marketing%E2%80%9D-proposto-da-eurosofia%2C-in-collaborazione-con-unidformazione