(AGENPARL) – Roma, 10 ottobre 2021 – Secondo il presidente della Serbia, la causa della crisi energetica globale risiede nella prematura conclusione di contratti a lungo termine per le forniture di gas dalla Russia. Lo riferisce l’Agenzia Tass.

Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha affermato di aver chiesto al presidente russo Vladimir Putin il prezzo del gas più basso in Europa per la Serbia. Vucic ha rilasciato questa dichiarazione domenica in una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov a Belgrado.

“Ho chiesto a Vladimir Putin, e non mi vergogno di ammetterlo, il prezzo del gas più basso per la Serbia in Europa”, ha detto il leader serbo, osservando che la costruzione del gasdotto Balkan Stream è stata una salvezza per il Paese in mezzo al crisi energetica.

Vucic ha espresso fiducia che la Serbia riceverà il gas russo al prezzo più favorevole.

“Che tipo di pressione sta esercitando la Russia su di noi? Stiamo facendo pressione sulla Russia, chiedendo di ricevere gas al miglior prezzo, chiedendo e facendo pressione. Ci sono garanzie, ho una promessa da Sergey [Lavrov] e [russo Vice Primo Ministro Yuri] ] Borisov che parleranno con [il presidente della Federazione Russa Vladimir] Putin e faranno di tutto per avere il miglior prezzo. Te lo dico ora: conosco Putin e avremo il miglior prezzo, ho “Non ho ancora parlato con lui, parlerò solo, ma avremo il prezzo più basso, conosco [questa] persona”, il leader serbo ha espresso la sua convinzione.

Crisi energetica mondiale

Secondo il presidente serbo, la causa della crisi energetica globale è la prematura conclusione di contratti a lungo termine per le forniture di gas dalla Russia.

“La ragione della crisi è che i contratti di gas a lungo termine con la Russia non sono stati conclusi in tempo e con chi altri contratti del genere possono essere conclusi, tranne la Russia. Non lo hanno fatto per motivi politici, non economici”, ha detto il serbo. ha detto il capo.

Vucic ha affermato che la crisi energetica è stata causata anche dalle tasse sul carbonio, un brusco ritiro dell’economia globale dalla pandemia, nonché “energia verde” e un netto rifiuto delle fonti energetiche tradizionali.

Il 6 ottobre Vucic ha annunciato che avrebbe trasmesso al presidente russo Vladimir Putin una richiesta di aiuto in mezzo alla crisi energetica. Vucic ha osservato che la decisione della Serbia di costruire il gasdotto Balkan Stream (una continuazione del gasdotto Turkish Stream) è stata una mossa intelligente, poiché ha fornito al Paese gas a un prezzo accessibile.

Il 7 ottobre, in una riunione della CIG in Serbia, il vice primo ministro russo Yuri Borisov ha dichiarato di sperare di concludere un accordo a lungo termine per la fornitura di gas dalla Russia alla Serbia entro la fine del 2021.