(AGENPARL) – mer 15 dicembre 2021 Voucher digitalizzazione Pmi, Ascani (Mise): “Passo importante per la digitalizzazione del sistema produttivo”

“Sono particolarmente soddisfatta perché la Commissione Europea ha riconosciuto ancora una volta la bontà della strategia globale che l’Italia ha messo in atto per rispondere alle esigenze dei cittadini e delle imprese nel contesto della digitalizzazione del Paese”.

La Sottosegretaria al Mise, Anna Ascani, commenta così l’approvazione del piano italiano di stanziamento di circa 610 milioni in voucher a sostegno delle micro, piccole e medie imprese.

Roma, 15 dicembre 2021

