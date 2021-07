(AGENPARL) – ven 30 luglio 2021 VOTO CALABRIA, ODDATI(PD): “BRUNI È LA PERSONA GIUSTA”

“La candidatura di Amalia Bruni è un’occasione. Una possibilità che la Calabria non può permettersi di perdere. È la persona giusta – per storia, levatura e capacità – per costruire il futuro di questa Regione, chiedere impegno e strumenti al governo nazionale, affrontare nodi storici come quello della sanità, delle infrastrutture e del lavoro”.

A dirlo Nicola Oddati, coordinatore delle Agorà Democratiche, intervenendo a Tropea all’evento ‘Turismo e Infrastrutture in Calabria, Quali Prospettive?’ promosso dal Partito Democratico.

“È la persona che può interpretare la voglia di sviluppo e crescita nella legalità, estirpando il cancro mafioso. Al suo cospetto il duo Occhiuto/Spirlì appare davvero quello che è, poca cosa. E perde ogni senso la figura di De magistris. È il momento che tutti i progressisti e i democratici calabresi si uniscano per una svolta”. Ha concluso Oddati.

