VOORMALIG COMMANDANT DER LUCHTSTRIJDKRACHTEN ALEXANDER SCHNITGER OVERLEDEN

dom 28 giugno 2020

Op zaterdag 27 juni 2020 is luitenant-generaal b.d. Alexander Schnitger overleden. Luitenant-generaal Schnitger vervulde van 2012 tot en met 2016 de functie van Commandant der Luchtstrijdkrachten. Zijn overlijden raakt Defensie en de Koninklijke Luchtmacht in het bijzonder diep.

Het nieuws over zijn overlijden komt voor velen binnen én buiten de Koninklijke Luchtmacht als een klap. Door zijn betrokkenheid en hoge mate van authenticiteit was hij welbekend binnen de Nederlandse krijgsmacht.

Opleiding

Alexander Schnitger, ook bekend als Sander Schnitger, volgde na de Koninklijke Militaire Academie de opleiding tot vlieger in de Verenigde Staten die hij in 1984 afrondde. In zijn periode als vlieger van de NF-5 op Vliegbasis Eindhoven bij het 314 squadron was hij ook teamleider van het NF-5 demoteam genaamd “Double Dutch”. Vanaf 1990 heeft hij gevlogen op de F-16 vanaf de vliegbasis Volkel bij het 312 squadron.

Loopbaan

In 2001 werd Schnitger planner op het ministerie in Den Haag, waarna hij via een korte plaatsing in Duitsland in 2005 commandant werd van vliegbasis Volkel. Vanaf 2008 keert hij terug op het Ministerie en bekleed hij 2 functies in de rang van commodore en generaal-majoor. In 2012 werd hij Commandant Luchtstrijdkrachten.

‘People matter’

In zijn periode als luchtmachtbaas zette luitenant-generaal Schnitger zich in om het personeel en de slagkracht van de Koninklijke Luchtmacht zo sterk mogelijk door de bezuinigingsrondes van 2012 te leiden. Met zijn persoonlijke motto, People Matter, zette Schnitger de mens centraal in de organisatie en stimuleerde hij vertrouwen en pioniersgeest, ruimte en samenhang en authenticiteit en diversiteit in leiderschap.

Daarnaast richtte hij zich op het ontwerpen van een relevante, maar ook betaalbare luchtmacht voor de toekomst. Schnitger investeerde hiervoor in hechte samenwerkingsverbanden met partnerluchtmachten, kenniscentra en de industrie.

Authenticiteit

In 2016 ging de luitenant-generaal met leeftijdsontslag en werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden.

Na zijn functioneel leeftijdsontslag werd hij lid van de raad van toezicht van de luchtverkeersleiding Nederland, lid van de Raad van Commissarissen van Aviolanda en Bestuursvoorzitter van de Dutch Aviation Group. Vanaf 2017 werkte hij voor Boeing als Vice President Globals Services Europe & Israel.

Fonte/Source: https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2020/06/28/voormalig-commandant-der-luchtstrijdkrachten-alexander-schnitger-overleden