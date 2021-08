(AGENPARL) – gio 26 agosto 2021 [View this email in your browser](https://mailchi.mp/comune.pv.it/volha-karmyzava-e-ivan-maliboshka-al-pianoforte?e=2398ac90b1)

La città come palcoscenico

Dialoghi in Musica

Lunedì 30 agosto ore 21.30 al castello Visconteo

Volha Karmyzava e Ivan Maliboshka al pianoforte

Biglietti a partire da 3 euro in vendita su

Lunedì 30 agosto si terrà l’ultimo dei Dialoghi in musica, serie di incontri musicali organizzati dal Comune di Pavia in collaborazione con l’Associazione Culturale Giorgio Radicula e inseriti nella più ampia cornice “La città come palcoscenico”.

Alle 21.30, presso il Castello di Pavia, si terrà un doppio recital con i giovani pianisti bielorussi Volha Karmyzava e Ivan Maliboshka, studenti presso i Conservatori di Brescia e Piacenza.

Sarà una serata particolare perché si potranno ascoltare le pagine più importanti (e più virtuosistiche) della letteratura per pianoforte tra Ottocento e Novecento. Due le Sonate di Beethoven: la “Tempesta”, proposta da Maliboshka e l’opera 101, eseguita da Karmyzava. Maliboshka inoltre eseguirà un trittico di trascrizioni da Requiem di Mozart, ad opera di Liszt e Muzio Clementi, questa ultima di rarissimo ascolto. Karmyzawa concluderà la serata con il trittico dal balletto Petrouckha di Igor Strawinsky, autentico riferimento per tutti i pianisti che si cimentano con il Novecento storico.

L’associazione Giorgio Radicula sostiene i giovani musicisti nel loro percorso di studio attraverso borse di studio e concerti che sono il necessario viatico verso una professione così difficile e selettiva. L’aiuto ricevuto dal Comune di Pavia e dai soci dell’Associazione Radicula ha consentito di realizzare questa rassegna che prevede una breve introduzione all’ascolto dei brani da parte del Presidente dell’Associazione, Alberto Chawalkiewicz, e del direttore artistico, Antonio Tarallo.

