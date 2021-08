(AGENPARL) – gio 12 agosto 2021 Ferrara, 12 agosto 2021

Voghiera: lunedì 16 possibili cali di pressione sulla rete idrica

Lunedì 16 agosto Hera effettuerà alcune manovre sulla rete idrica di Voghiera. Tali operazioni sono

propedeutiche a un prossimo intervento di manutenzione programmata sulla stessa infrastruttura.

In occasione di queste manovre, potrebbero verificarsi cali di pressione o momentanee interruzioni del

servizio nell’abitato di Voghiera e nel comune di Portomaggiore, in particolare nelle località Runco,

Gambulaga, Sandolo, Maiero e Portoverrara.

Al ripristino del servizio, potrebbe verificarsi un temporaneo intorbidimento dell’acqua, che tuttavia non ne

pregiudicherà la potabilità. Suggeriamo comunque di lasciare scorrere l’acqua per qualche minuto, prima

di utilizzarla.

L’azienda si scusa con i clienti per i disagi eventualmente arrecati e assicura il massimo impegno nel

contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture,

emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto

