(AGENPARL) – gio 22 luglio 2021 Voghera: Rojc (Pd), Salvini si chieda se si poteva evitare il morto

“Schierato subito senza esitare con chi va in giro armato, spara e uccide: così si presenta oggi Salvini, l’uomo che per fortuna si è autoespulso dal Viminale. Non soddisfatto dei dubbi che insinua sui vaccini fa danni anche spargendo idee pericolose sull’uso delle armi nelle strade. Ce lo ricordiamo bene Salvini ministro dell’Interno che si fa fotografare mentre imbraccia un mitra ma le pose da ‘giustiziere’ oggi ce le risparmi, sia pure per difendere un assessore del suo partito. Un uomo è morto, Salvini si chieda se si poteva evitare”. Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd) in merito alle dichiarazioni del leader della Lega Matteo Salvini sul caso dell’assessore della Lega che martedì sera a Voghera ha sparato uccidendo un 39enne marocchino.

