Voghera: Giorgis (Pd), gravi dichiarazioni Salvini, mai giustizia ‘fai da te’

“Le dichiarazioni di Salvini sui fatti di Voghera sono molto gravi anche perché provengono da un ex ministro degli Interni. Sostenere che sia normale che tutti coloro che hanno il porto d’armi circolino per il Paese con l’arma in tasca è un’affermazione quantomeno da irresponsabili. Così come è da irresponsabili dire ai cittadini che fanno bene a farsi giustizia da sé. L’uso privato della forza e delle armi da fuoco non aumenta la sicurezza di nessuno, ma al contrario segna una pericolosa regressione che alla fine espone tutti al rischio della violenza e della morte.

Lo Stato di diritto e il connesso monopolio pubblico dell’uso legittimo della forza sono una grande conquista di civiltà e una straordinaria garanzia di sicurezza e libertà. Occorre avere fiducia nelle forze di pubbliche sicurezza e occorre rivolgersi a esse quando si avverte una situazione di pericolo o di illegalità. Una forza politica responsabile che abbia davvero a cuore la sicurezza e il benessere dei cittadini, non dice a loro di procurarsi un’arma e di difendersi da soli, ma si impegna per rafforzare le istituzioni, per renderle più vicine alle persone e in tal modo per prevenire e contrastare ogni forma di violenza”.

Così il deputato dem, Andrea Giorgis, intervistato da Radio Immagina.

Roma, 22 luglio 2021

