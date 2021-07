(AGENPARL) – sab 24 luglio 2021 Voghera: Fiano (Pd), virus giustizia fai da te in destra italiana, giunta si dimetta

“‘Domani spariamo davvero’ dice Francesca Miracca, assessora al commercio della città di Voghera, oggi in una intervista al Il Foglio con Valerio Valentini, sull’omicidio di Young El Boussettaoui ad opera dell’assessore Massimo Adriatici su cui sta indagando la magistratura. Domani sarebbe oggi. Oggi che è il giorno di un presidio indetto dal PD in ricordo della persona ammazzata. ‘Domani spariamo davvero’ dice la collega di Giunta dell’assessore che ha già sparato, vedremo come e perché. Il virus della giustizia fai da te, della pistola facile, del Far West alla Luca Traini di Macerata, ha ormai penetrato nel profondo la destra italiana, sopratutto quella salviniana. Chi parla così, non può amministrare le nostre città, non rispetta la Costituzione con disciplina e onore, è pericoloso. Come ha chiesto il vicepresidente del gruppo PD al Senato Alan Ferrari è l’intera giunta di Voghera che deve dimettersi. Adesso”.

