VNL 2022: gli azzurri lottano, ma cedono 2-3 al Giappone

Quezon City (Filippine). La nazionale italiana maschile è stata sconfitta 2-3 (20-25, 25-21, 26-24, 19-25, 13-15) dal Giappone nella seconda settimana di gioco della Volleyball Nations League.

Al termine di una partita sofferta e molto combattuta, gli azzurri hanno dovuto incassare il secondo ko nel torneo.

Come formazione iniziale Giolito ha confermato Giannelli in palleggio, Romanò opposto, schiacciatori Michieletto e Lavia, centrali Galassi e Anzani, libero Balaso.

Gli azzurri hanno cominciato bene il match, il muro ha bloccato gli attaccanti giapponesi e l’Italia si è portata sul (10-5). I nipponici hanno trovato nel servizio l’arma per reagire (11-10), in particolar modo Nishida che ha piazzato tre aces consecutivi, permettendo agli asiatici di allungare (15-18). I campioni d’Europa hanno accusato il colpo e nel finale, dentro Cavuto per Michieletto, gli asiatici non hanno avuto problemi a gestire il vantaggio (20-25).

Al rientro in campo Giannelli e compagni hanno impiegato poche azioni per andare al comando (7-3). Gli attaccanti azzurri sono andati a segno con buona continuità e il Giappone è scivolato ulteriormente indietro sotto i colpi di Romanò (15-8). I nipponici, però, non si sono arresi e hanno tentato di replicare quanto fatto nel primo set, puntando sempre forte sul servizio (18-16). Le due squadre hanno viaggiato a stretto contatto fin sul (19-18), quando Michieletto e compagni hanno spezzato la resistenza degli avversari e poi chiuso i conti sul (25-21).

Nel terzo il copione si è ribaltato, i nipponici sono partiti forte e gli azzurri hanno sofferto (6-11). Con il passare del gioco i campioni d’Europa sono saliti di livello e con pazienza, spinti da Michieletto, hanno ricucito il gap (11-12). Le fasi centrali hanno registrato un sostanziale equilibrio (16-16), Nishida ha provato nuovamente a fare la differenza con la battuta, ma l’Italia ha retto (19-19). Meno bene è andata sul turno al servizio di Ishikawa che ha trovato due aces e il Giappone si è involato sul (21-24). A parziale praticamente chiuso, un salvataggio di Lavia ha cancellato la prima palla set agli avversari (22-24), poi Giolito ha inserito Sbertoli per Anzani in battuta e il cambio si è rivelato decisivo. Il servizio preciso dell’alzatore di Trento ha mandato in confusione i nipponici, che per due volte di fila sono andati a sbattere sul muro azzurro (24-24). Sull’onda dell’entusiasmo l’Italia non si è più fermata e ha portato a termine (5-0 di break) un’incredibile rimonta (26-24).

Il Giappone ha tentato subito di scuotersi nella quarta frazione, mentre gli azzurri hanno fatto fatica a ingranare (6-11). Il servizio nipponico si è rivelato di nuovo una spina nel fianco per la formazione azzurra, costretta a scivolare indietro (9-15). Bottolo ha preso il posto di Michieletto, ma il Giappone non ha più rallentato (17-23) e con un ottimo Nishida ha portato la gara al quinto (25-19).

Nel tie-break i giapponesi hanno allungato sul (5-7), poi è stato il turno dell’Italia ha piazzato il contro parziale (8-7). Nelle azioni successive gli azzurri e i nipponici hanno dato vita a un prolungato botta e risposta (12-12) che si è risolto (13-15) in favore degli asiatici.

