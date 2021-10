(AGENPARL) – mer 20 ottobre 2021 Sabato 23 ottobre 2021

ore 15.00-18.30

Sondrio

Sala Confartigianato Imprese

largo dell’Artigianato, 1

Seminario sull’educazione

Leggere ad alta voce ai bambini e ai ragazzi è fondamentale per aiutarli a diventare lettori.

Ed è un errore pensare che sia necessario farlo solo nelle fasi iniziali, cioè in quel periodo

che definiamo di “apprendimento della lettura”. In realtà la lettura ad alta voce ha un tale

valore, e l’apprendimento della lettura è un processo talmente lungo e complesso, che è

necessario leggere ad alta voce lungo tutto il percorso scolastico.

Aidan Chambers

Il lettore infinito

Federico

Batini

Relatori

Siamo quello che leggiamo.

La responsabilità educativa

nella formazione dei lettori

e delle lettrici

Perché leggere ad alta voce

a scuola? Le risposte della

ricerca

evidence based

: venti minuti per

leggere ogni giorno a scuola

in libertà

PER INFORMAZIONI

Servizio Cultura e Istruzione

della Provincia di Sondrio



in collaborazione con

