VITO (FI): Troppe fiducie, il problema per il Parlamento non sono i referendum

“Ha ragione Giorgia Meloni. Ieri ci sono stati due voti di fiducia, ne sono stati annunciati altri tre, ce ne saranno complessivamente, tra Camera e Senato, ben cinque solo in questa settimana, su DL green pass e provvedimenti per la giustizia. Troppe, decisamente troppe, fiducie per un governo che ha una maggioranza del 90% e considerato che non vi è ostruzionismo in corso. Né vale l’argomento della necessità di approvare in fretta le riforme necessarie al Pnrr, perché i calendari dei lavori ed i tempi di approvazione sono condivisi. È evidente che c’è un problema di rispetto della democrazia parlamentare e che questo problema non è certo rappresentato dai referendum e dalla raccolta delle firme con lo spid!”

Lo dichiara Elio Vito, deputato di Forza Italia.

