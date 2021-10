(AGENPARL) – gio 21 ottobre 2021 MAGIONENEWS

COMUNICATO STAMPA

Un successo le visite del Fai Trasimeno nei due siti del comune di

Magione

Il castello di Antria e il Santuario della Madonna del Soccorso affascinano i tanti visitatori

MAGIONE 21 ottobre 2021 – Un successo le visite ai due siti che la sezione Fondo ambiente

italiano (Fai) del Trasimeno ha scelto quest’anno in occasione delle Giornate Fai d’autunno che

si sono tenute lo scorso fine settimana.

Al completo tutti gli orari delle visite guidate per il Castello di Antria, numerose le persone che

hanno voluto vedere il Santuario della Madonna del Soccorso il cui altare è stato recentemente

oggetto di un importante restauro che ne ha riportato alla luce tutta la bellezza.

“Quest’anno – spiega Gaetano Fiacconi, capodelegazione della delegazione Fai del

Trasimeno, tra le ultime riconosciute dal Fai nazionale ma già con un ricco programma di

iniziative alle spalle legate alle eccellenze del Trasimeno – abbiamo scelto Magione

valorizzando due punti strategici soprattutto per la loro posizione. Il castello di Antria, un luogo

di confine che lo ha visto storicamente in dialogo con Perugia e Cortona; e il Santuario della

Madonna del Soccorso un’eccellenza dal punto di vista architettonico e per quello che riguarda

la storia dell’arte”.

Ad accogliere i visitatori dei giovanissimi iscritti alla Fondazione che si occupa di tutelare e

valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano: Rachele Rinalducci e

Rebecca di Città della Pieve che hanno guidato i presenti alla conoscenza dell’aspetto storico-

artistico del Santuario e delle opere in esso conservate; ad Antria a raccontare le vicende

legate alla storia della chiesa confraternale di San Rocco e Sant’Antonio Abate è stata Martina

Gostinicchi mentre Samuele Briziarelli, ambedue di Tuoro sul Trasimeno, ha fatto rivivere le

vicende storiche del castello. Il priore della locale Confraternita ha poi aperto gli antichi spazi

ancora oggi utilizzati per riunioni e momenti conviviali.

Grande soddisfazione per la riuscita delle due giornate anche da parte dell’assessore alla

cultura Vanni Ruggeri che così commenta: “credo che vedere scelti due siti storico-artistici del

nostro Comune nell’ambito di un’iniziativa così prestigiosa sia davvero motivo di orgoglio, tanto

più in ragione del fatto che entrambi sono stati recentemente oggetto di importanti interventi

di tutela, restauro e valorizzazione. Ringrazio il Fai Trasimeno, cui mi lega una collaborazione

di lungo e fruttuoso corso, per averci dato l’opportunità di presentarli su un palinsesto di livello

nazionale, insieme ai tanti visitatori che hanno potuto apprezzarne la storia e la bellezza grazie

all’impegno e alla passione dei volontari”.

