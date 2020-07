“VISITE AMBULATORIALI E SPECIALISTICHE NEL LAZIO: COSì NON VA. IL REPORT REGIONALE DI CITTADINANZATTIVA LAZIO

(AGENPARL) – gio 09 luglio 2020 luglio 2020*

*“Visite ambulatoriali e specialistiche nel Lazio: così non va. Urgente

mettere sotto controllo tutta la filiera dell’accesso alle prestazioni

sanitarie. Si proceda alla convocazione immediata dell’Osservatorio per il

governo delle liste di attesa e con un piano di monitoraggio struttura per

struttura dei bisogni.”*

“Il Report regionale sulle visite ambulatoriali e specialistiche nel Lazio

disegna un quadro preoccupante circa l’accesso dei cittadini al servizio

pubblico sanitario. Solo 6 ASL e Aziende Ospedaliere su 17 hanno risposto

alle nostre richieste.”

Queste le dichiarazioni di Elio Rosati, segretario regionale di

Cittadinanzattiva Lazio.

“Nei primi giorni di giugno abbiamo inviato richiesta alle ASL e AO del

Lazio circa le modalità di recupero, l’organizzazione del lavoro, i carichi

pendenti. Il primo dato relativo al numero di risposte formali è avvilente:

solo 6 su 17. Se a questo si associano casi emblematici raccolti in questa

fase nei diversi territori è evidente che siamo molto preoccupati. Esistono

poi differenze territoriali evidenti che necessitano di un confronto

aperto, critico e partecipato. Per questo che da settembre

Cittadinanzattiva Lazio organizzerà in tutti i territori della nostra

regione incontri pubblici sulla salute. Ma alla Regione chiediamo impegni

formali molto precisi. Ecco le nostre proposte, alcune immediatamente

operative e dai costi contenuti, altre oggettivamente più sfidanti.

1. Esiste, rinnovato da quasi 12 mesi, l’Osservatorio regionale per il

governo delle liste di attesa a livello regionale e aziendale. A livello

regionale si è riunito una sola volta da settembre 2019. Cittadinanzattiva

Lazio chiede che l’Osservatorio regionale per il governo delle liste di

attesa venga convocato entro il 17 luglio; che i Verbali delle sedute

dell’Osservatorio regionale e di quelli Aziendali siano resi pubblici entro

7 giorni dalla loro celebrazione. E che gli Osservatori aziendali inviino

all’Osservatorio regionale entro il 14 luglio i dati in loro possesso per

permettere un lavoro sinergico sul tema dell’accesso. I numeri che alcune

ASL/AO hanno riportato sono clamorosi.

2. Assumere personale sanitario in numero adeguato ai bisogni di salute

(servono specialisti per le diverse branche della medicina, servono

infermieri, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta) in

tempi certi con un chiaro cronoprogramma che venga rendicontato ogni tre

mesi;

3. Recupero delle strutture dismesse di carattere sanitario per un piano

straordinario di medicina territoriale, semiresidenziale e per eventuali

“emergenze” sanitarie con il contestuale investimento sul rinnovo del

“parco macchine” e/o l’acquisto di macchinari quali TAC, RM e PET per le

strutture pubbliche;

4. Su tre territori chiediamo che l’Assessore alla Salute, la

Commissione Salute della Regione Lazio e il Consiglio regionale aprano un

confronto con tutte le realtà associative, sindacali e mediche. E che

questo percorso di ascolto sia guidato dal livello regionale. Le realtà per

le quali chiediamo un tavolo di confronto urgente sono quelle di Rieti, di

Frosinone e della ASL RM5. Non aggiungo nulla a quanto ormai da diversi

anni diciamo su questi territori. Ma ora nessuno si scandalizzi per tale

nettezza. Questa è solo il frutto della insipienza di molti amministratori.

Niente altro. Cittadinanzattiva Lazio inizierà tale percorso di ascolto dei

territori da settembre. Se la Regione Lazio vuole esserne parte e creare

intorno a quello che oggi è un problema un percorso di opportunità di

partecipazione civica e istituzionale è ben accetta. Ma con pari dignità.

5. Che il metodo della partecipazione sia l’unico metodo per il

coinvolgimento delle organizzazioni civiche e che questo sia elemento

caratterizzante e qualificante (o sanzionatorio) verso le dirigenze di

qualsiasi ufficio pubblico. Per questo motivo Cittadinanzattiva Lazio sta

lavorando ad un testo di legge sulla partecipazione civica in sanità e

sulla quale chiediamo impegno formale dell’Assessore, della Commissione

Salute e del Consiglio regionale tutto;

6. Infine, ma non meno rilevante, chiediamo un impegno deciso e

definitivo alla Regione Lazio circa le seguenti aree di intervento: rendere

effettivi e ripetuti nel tempo i monitoraggi, le verifiche e le ispezioni

nei territori riguardo l’applicazione delle norme regionali, delle

strutture accreditate, dei servizi sociosanitari; le vicende legate ad

esempio alle RSA nel Lazio sono questioni su cui bisognerà fare piena luce.

Il tema del monitoraggio, della verifica è un dovere che spetta alle ASL in

prima battuta e, in caso di inerzia, alla Regione Lazio. Nessuno si può

tirare fuori da questo percorso di verifica. Come Cittadinanzattiva Lazio,

per spirito costruttivo abbiamo atteso a presentare esposto alla

magistratura sulla gestione delle RSA nel periodo COVID19. Ma, ora che i

controlli stanno andando a chiudersi e che gli elementi di “visibilità”

sono scemati, come organizzazione civica siamo pronti a procedere e a

chiedere conto a tutti i soggetti coinvolti, pubblici o privati che siano.

Cittadinanzattiva Lazio aumenterà il livello di interlocuzione con gli

Ordini professionali sanitari, le associazioni di malati cronici e rari, le

istituzioni locali e regionali come strategia, l’unica possibile, per

ripensare il Servizio Sanitario Pubblico.” ha concluso Elio Rosati.

