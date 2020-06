VISITANDO O RIO DO SéCULO XIX

(AGENPARL) – RIO DE JANEIRO (BRASIL) sab 20 giugno 2020

“17.064 – “Album pitoresco do Rio de Janeiro. Doze vistas brasileiras escolhidas publicadas…em casa de Eduardo & Henrique Laemmert. Rio de Janeiro” S.d. Serie lith por J.Schutz(BN). Trazem todas o título na margem inferior1-4) “Panorama do Rio de Janeiro “ Serie de 4 estampas numeradas de 1-4 no canto superior direito; –5)” Morro do Castelo com o largo do Paço e a Praça do Mercado; –6)” Rio de Janeiro (de S. Bento)”; –7)” Nossa Snrª da Conceição (em Nictheroy)”; –8) “Palacete de S. Christovão”; — Nossa Snr ª da Gloria” (do Outeiro) –10)” Cascata da Tijuca”; — 11)”Cemiterio Inglez”; –12)”Praia Vermelha”

Capa do Álbum pitoresco do Rio de Janeiro.



Assim está a referência do álbum no CEHB, que é o Catálogo da Exposição de História do Brasil. Esta exposição, inaugurada no dia 2 de dezembro de 1881, aniversário do Imperador D.Pedro II, teve lugar no antigo prédio da Biblioteca Nacional, na Rua do Passeio, que hoje abriga a Escola de Música da UFRJ. O diretor da Biblioteca era Benjamin Franklin de Ramiz Galvão. Seu objetivo era bem ambicioso: apresentar ao público “tudo o que concerne à História da pátria”. Todas as salas e corredores do prédio foram ocupados com objetos, livros e obras de arte tanto do acervo da BN como de outras instituições públicas e privadas.

Este é um álbum de dimensões pequenas, aproximadamente, 14 x 23cm que contempla, nessas doze vistas brasileiras, paisagens do Rio de Janeiro, sendo 4 panoramas , outras vistas de locais, como a cascata da Tijuca , a vista a partir do morro de São Bento, o cemitério Inglês, Praia Vermelha e edifícios, como a Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro e o Palacete de São Cristóvão, casa do saudoso Museu Nacional.

Fora da cidade do Rio, aparece a igreja de Nossa Sra. Da Conceição, em Niterói.

A imagem do morro do Castelo apresenta esse antigo marco da cidade que existia no centro, bem próximo ao atual prédio da Biblioteca Nacional, e no alto do qual podemos ver igreja de Santo Inácio e o Colégio dos Jesuítas; abaixo, a Praça XV, antiga praça do Mercado com o chafariz do Mestre Valentim e o largo do Paço.

O setor de Iconografia da FBN abriga uma belíssima coleção de litografias com vistas da cidade do Rio de Janeiro. As oficinas litográficas enviavam sua produção em volumes, depois dispersos para fins de acondicionamento das peças. Entretanto o processamento técnico sempre guarda essa informação de “volume” como memória, na catalogação.

Duas dessas imagens, Nossa Snr da Conceição e Praya Vermelha constam também de forma avulsa no acervo. A primeira fez parte da exposição Rio 450 que ocorreu na BN, com curadoria de Marco Lucchesi , por ocasião do aniversário da cidade. Essa mostra pode ser ainda visitada virtualmente através do link http://bndigital.bn.br/exposicoes/rio-de-janeiro-450-anos-uma-historia-d….

Todas as imagens desse álbum são litografias em preto e branco e estão assinadas no canto inferior direito pelo autor, Schutz. Jan Frederik Schutz era holandês, nascido em Middelburg, numa família de homens do mar. Seria esse também seu caminho, mas sua inspiração artística o leva a ser admitido na Teekennacademie de Middlelburg onde tem como mestre um pintor de marinhas.

O álbum foi produzido – “publicado e a venda na Casa de Eduardo & Henrique Laemmert”, como se pode ler na página de rosto. A Casa Laemmert teve grande importância no nosso mercado editorial. Os irmãos eram alemães, tendo chegado Henrique ao Brasil em 1827 e, com um sócio português estabeleceu-se na Rua dos Latoeiros, hoje Gonçalves Dias, na firma Souza Laemmert. Alguns anos depois, chega seu irmão e inauguram a firma E & H Laemmert. Em 1838 formam Typografia Universal disputando mercado com outras firmas de proprietários estrangeiros, principalmente franceses. Tiveram bastante sucesso sendo uma de suas principais publicações o famoso Almanak Laemmert, criado em 1844.

