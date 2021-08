(AGENPARL) – mer 18 agosto 2021 Una borgo da scoprire, una visita guidata tra le bellezze del borgo medievale di Stroncone, è quella che si terrà nel pomeriggio del 22 agosto, all’interno del programma dell’edizione 2021 dell’Agosto Stronconese. Organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Stroncone in collaborazione con una guida abilitata dell’AGTU (Associazione Guide Turistiche dell’Umbria) e la Parrocchia, e con meeting point presso Piazza della Libertà alle ore 17:00, la visita condurrà i partecipanti alla scoperta di alcuni dei luoghi più significativi di Stroncone: l’Oratorio di San Giovanni Decollato, il Palazzo Comunale, la Chiesa di San Nicolò, la Chiesa della Madonna del Gonfalone dove saranno esposti alcuni dei meravigliosi Corali miniati, per poi concludersi presso il Convento di San Francesco, santuario del Beato Antonio Vici e casa dell’Ave Maria, dove i partecipanti riceveranno una selezione di prodotti tipici locali.

L’iniziativa totalmente gratuita per i partecipanti, è nata all’interno del progetto “I sapori del Borgo”, finanziato dal GAL Ternano – PSR per l’Umbria 2014-2020 Mis. 19 “Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali – annualità 2020″, e si pone come obiettivo quello di coniugare le bellezze, l’arte, la storia del territorio e la valorizzazione dei prodotti tipici locali, dei loro processi produttivi e delle antiche tradizioni ad essi collegate.

Prenotazioni obbligatoria, posti limitati.

Annalisa Spezzi

Assessore alla Cultura Comune di Stroncone

