(AGENPARL) – mar 13 luglio 2021 COMANDO LEGIONE CARABINIERI “UMBRIA”

TEO LUZI, COMANDANTE GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI, IN VISITA IN UMBRIA

IL COMANDANTE GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI, TEO LUZI, IN VISITA NEL CAPOLUOGO UMBRO E NELLA PROVINCIA DI PERUGIA.

LA MATTINA DEL 13 LUGLIO, NEL RISPETTO DELLE MISURE PREVISTE PER IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA, IL GENERALE DI CORPO D’ARMATA LUZI È STATO ACCOLTO AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI UMBRIA DAL GENERALE DI BRIGATA ANTONIO BANDIERA ED HA INCONTRATO I CARABINIERI DELLE ORGANIZZAZIONI TERRITORIALE, SPECIALE E FORESTALE DELL’ARMA NONCHE’ ALCUNI DELEGATI DELL’ORGANISMO DI RAPPRESENTANZA E MILITARI IN CONGEDO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI. NELLA SALA DI RAPPRESENTANZA DELLA LEGIONE HA POI INCONTRATO, RIVOLGENDO LORO UN CALOROSO SALUTO, LE AUTORITÀ CIVILI, RELIGIOSE E MILITARI DELL’UMBRIA. A SEGUIRE IL GENERALE LUZI, 61ENNE ORIGINARIO DI CATTOLICA, HA RAGGIUNTO DAPPRIMA LA STAZIONE DELL’ARMA DI TORGIANO E POI LA COMPAGNIA CARABINIERI DI ASSISI.

NEL CORSO DELL’INCONTRO CON I MILITARI, IL COMANDANTE GENERALE DEI CARABINIERI HA PRONUNCIATO ESPRESSIONI DI APPREZZAMENTO E RINGRAZIAMENTO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA SUL TERRITORIO DALL’ARMA IN UMBRIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DELLA GRAVE CRISI LEGATA ALLA PANDEMIA DA CORONAVIRUS, SENZA DIMENTICARE ANCHE I MILITARI CHE PURTROPPO SONO RIMASTI VITTIME DEL COVID.

🔊 Listen to this