Visita ai rifugi e mostra Turroni: ingresso gratuito in questo week-end

Previa prenotazione presso l’infopoint turistico di Piazza Garibaldi

Dopo il successo di pubblico del giorno inaugurale, riapre questo fine settimana nei Rifugi Antiaerei “Sotto le palpebre del giorno”, mostra personale di Erich Turroni (Cesena, 1976), a cura di Roberto Lacarbonara.

La mostra è visitabile ogni venerdì, sabato e domenica dalle ore 17 alle ore 20 e la domenica e nei festivi anche dalle ore 10 alle ore 12.

Ideata e promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Monopoli in collaborazione con la Fondazione Pino Pascali di Polignano a Mare, la mostra è stata realizzata in occasione del centenario di uno dei più grandi narratori del Novecento, Kurt Vonnegut(1922-2007), autore dell’indimenticato romanzo Mattatoio N° 5 o La Crociata dei Bambini (1969), tra i massimi documenti dedicati alle atroci vicende della Seconda Guerra Mondiale.

