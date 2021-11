(AGENPARL) – mer 24 novembre 2021 Violenza donne: Versace (FI), bene proposta ministre, donne non siano più lasciate sole

“Domani si celebra la Giornata contro la violenza sulle donne: un’occasione importante per sensibilizzare l’opinione pubblica su un fenomeno terribile che, purtroppo, non sembra conoscere fine. Ad oggi, solo il 15% delle donne sporge denuncia: troppo poche. Tutte devono parlare, denunciare, sentendosi sicure e tutelate. Non possiamo più dire alle donne ‘denunciate’ e poi abbandonarle, lo Stato deve fare molto di più”. Lo scrive in una nota la deputata di Forza Italia Giusy Versace, responsabile dei dipartimenti Sport, Pari Opportunità e Disabilità del partito azzurro.

“Bene quindi l’iniziativa, anticipata oggi in una intervista a Repubblica del ministro Mariastella Gelmini, a cui sta lavorando insieme alle ministre Carfagna, Bonetti e Lamorgese, che si propone di riscrivere le norme contro gli abusi sulle donne, puntando proprio a tutelare le vittime e a rafforzare l’efficacia delle misure sanzionatorie e interdittive. Misure fondamentali per proteggere chi si ribella al proprio carnefice, ma che spesso, dopo aver sporto denuncia si ritrova sola e in balia di ritorsioni e nuove violenze. Garantire maggiore protezione a queste donne, chiaramente con il loro consenso, è un dovere per fare finalmente un altro passo avanti nel contrasto a questo orribile fenomeno”, conclude.

