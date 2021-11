(AGENPARL) – mer 17 novembre 2021 Violenza donne: Siracusano (FI), sport da ring e autodifesa strumenti di prevenzione

“Per quanto riguarda la violenza sulle donne, il lavoro di Forza Italia è sempre stato significativo ed incisivo. Abbiamo vinto importanti battaglie e raggiunto tanti traguardi. Abbiamo lavorato per il Codice rosso, e ottenuto un buon risultato, ma l’inasprimento delle pene, purtroppo, non basta per superare un problema che è soprattutto culturale”.

Lo ha detto Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia, intervenendo ad una conferenza stampa organizzata dalla collega Giusy Versace, in vista della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. “La mia proposta di legge si basa su una esperienza di vita personale e poi da un approfondimento della convenzione di Istanbul che suggerisce agli Stati aderenti di dotarsi anche di strumenti di prevenzione. Accanto all’inasprimento delle pene è importante potenziare gli strumenti di prevenzione. A 8 anni, ero molto piccola, mio padre mi indirizzo sul tatami e mi spinse a fare karate kyokushinkai, dicendomi che era importantissimo che io imparassi a difendermi. Mi insegnò qualcosa di veramente importante. Per 16 anni ho praticato discipline da combattimento, sport da ring, e autodifesa, e ho constatato che questo mi ha strutturato principalmente dal punto di vista psicologico e caratteriale. Mi ha reso in condizione di poter respingere un‘aggressione, un atto di violenza anche verbale ed emotivo. E poi, la forza fisica che queste discipline ti consentono di acquisire è enorme per cui insieme a Giusy e ad altri colleghi rappresentanti dello sport abbiamo pensato che questa poteva essere una proposta utile e in linea con la convenzione di Istanbul. La proposta vuole offrire l’opportunità di praticare dei corsi di autodifesa, sport da ring, discipline da combattimento legate ai centri antiviolenza. Riteniamo che sia davvero un ambito da potenziare e uno strumento molto efficace per contrastare la violenza”, ha concluso Siracusano.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this