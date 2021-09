(AGENPARL) – gio 09 settembre 2021 Violenza donne: Papatheu (FI), talebani sono presenti anche tra noi

“Mi auguro e spero che ci sia veramente un risveglio delle coscienze perché i talebani sono presenti anche tra noi, in Italia, ed agiscono nell’indifferenza dei più”. Lo dichiara in una nota la senatrice di Forza Italia e componente della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, Urania Papatheu, in merito agli ultimi episodi di femminicidio avvenuti nel nostro Paese. “Tutti tacciono, nessuno interviene per porre un argine ad un fenomeno sempre più drammatico, come purtroppo dimostrano i dati a nostra disposizione”, conclude la parlamentare azzurra.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

🔊 Listen to this